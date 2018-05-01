GAZETECİLER CEMİYETİNDE KONGRE SEZAİ MATUR GÜVEN TAZELEDİ

Sakarya Gazeteciler Cemiyeti’nin(SGC) olağan genel kurulu

Bu haber 2018-05-01 00:00:56 eklenmiş ve 96 kez görüntülenmiştir.

Sakarya Gazeteciler Cemiyeti’nin(SGC) olağan genel kurulu SGC Eğitim Salonu’nda yapıldı. Genel Kurulda tek liste ile secime giren Sezai Matur güven tazeledi.

Birkaç gün önce Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde operasyon geçiren SGC Başkanı Sezai Matur, genel kurula katılamadı. Duayen gazeteci yazar Salim Özyılmaz’ın divan başkanlığını yaptığı genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunup ibrasının ardından, seçimlere geçildi.

Yapılan oylamada tek liste ile seçime giren Sezai Matur yeniden başkan seçildi. Sezai Matur’un listesinde şu isimler yer aldı:

Yönetim Kurulu Asil üyeleri: Abdullah Özden, Günay Yazıcıoğlu, Hasan Coşkun, Sedat Balta, İ. Şener Sak, M.Murat Uygun, Nurettin Eryılmaz, Uğur Kaya.

Yönetim Kurulu Yedek üyeleri: Erdem Yıldırım Fatma Onay Sak, Mehmet Öztürk, Şenol Çivicik, Huriye Bolazar.

Denetim Kurulu Asil üyeleri: Salim Özyılmaz, Şaban Morgül Cengiz Olgaç.

Denetim Kurulu Yedek üyeleri: Necmi Fıçıcı, Elif Tahtakale, Erdem Yıldırım.

TGF Delegeleri Asil: Günay Yazıcıoğlu, Hasan Coşkun, Murat Uygun, Necdet Başoğlu.