ENGİN ŞENOL AKP’DEN ADAY ADAYI

Tanınmış gazeteci-yazar Algı Yönetimi Uzmanı

Bu haber 2018-04-30 23:25:06 eklenmiş ve 64 kez görüntülenmiştir.

Tanınmış gazeteci-yazar Algı Yönetimi Uzmanı Engin Şenol, 27. dönem Milletvekili aday adaylığı dosyasını AK Parti Sakarya İl Başkanlığı’na teslim etti.

Seçim çok kritik

Uzun süre ulusal basında görev yaptıktan sonra Algı Yönetimi Uzmanı olarak çok sayıda çalışmaya imza atan Engin Şenol, AK Parti’den Sakarya Milletvekili adayı oldu. Son dönemde Afrika’ya yönelik çalışmaları ile dikkatleri üzerine çeken Şenol, “Bu dönem ülkemiz için çok önemli. Çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Bu seçim için ekstra çalışmamız, en yüksek oyu almamız gerekiyor” dedi.

Sakarya Ruhu Projesi

Şehrimizdeki bazı büyük fabrikaların yatırımlarında emekleri olan Şenol, “Bu şehrin büyük bir potansiyeli var. Ama güçlü projelere ihtiyacı var. Yeni bir ‘Sakarya Ruhu’ oluşturarak şehrimizi iyi tanıtmak lazım. Rahmetli Özdemir Sabancı’nın Sakarya’ya yatırım yapması için bir kere gelmesi yetti. Sakarya’yı görünce yatırım için ne kadar uygun bir yer olduğunu fark etti. Bunu sağlamak için iyi proje yapmalıyız” diye konuştu.

Kazanan Sakarya olacak

Sakarya için önemli projeleri olduğunu ifade eden Şenol, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Sakarya’yı ayrı sever. Sakarya bir proje ile kendisine gittiği hiçbir zaman boy dönmez. Önümüzdeki günlerde bu projelerimizi kamuoyu ile paylaşacağız. Bu projeler bizim adaylığımız için değil, Sakarya için. Milletvekillerimiz kim olursa olsun destekleyecek ve projelerimizi onlarla paylaşacağız. İnanıyorum ki bu sürecin sonunda kazanan Sakarya olacak” şeklinde konuştu.