GÖKHAN KİLİT AKP’DEN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI

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Milletvekili seçimlerinde Akyazılı Gökhan Kilit
Bu haber 2018-04-28 13:22:42 eklenmiş ve 41 kez görüntülenmiştir.

 

Milletvekili seçimlerinde Akyazılı Gökhan Kilit Milletvekili aday adaylığını açıkladı.

24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Milletvekili seçimlerinde Akyazılı Gökhan Kilit Akyazı Ak Parti İlçe teşkilatına gelerek İlçe başkanı Feyzi Bora ve partililere aday adaylığını açıkladı.Ak parti gençlik kolları toplantısına katılan Kilit partililere ve gençlik kollarına kendini tanıttı.

24 Haziran seçimlerinde Ak parti Sakarya Milletvekili Aday Adayı olmaya karar verdim. İnşallah bu yolda hem Akyazı hem Sakarya adına görev almak istiyorum. Sivil toplum kuruluşları, Partililer ve vatandaşlarımızla birlikte tek yürek olursak Akyazı’mızdan eminim ki bir aday çıkartmayı başarırız.

Diğer Aday adaylarını da tebrik ediyorum.

Ak parti İlçe başkanı Feyzi Bora; 24 Haziran’da Akyazı’dan inşallah 1 adayımız olması için çaba göstereceğiz. Teşkilatımız olarak bunu istiyor ve temayül yoklamalarında da bunu belirteceğiz. Aday adayları arkadaşlarıma çıktakları bu yolda başarılar dilerim, dedi.

Geçtiğimiz günlrede aday adaylığını açıklayan Abdullah Mert’de toplantıya katıldı. Kısa bir konuşma yapan Mert; Ben olayım veya bir başkası olsun bizim isteğimiz Akyazılı olsun. İnşallah 1 değil 2 Vekil birden olur Akyazı’mızdan, dedi.

Yapılan açıklamaların ardından Gençlik kolları toplantılarına kaldığı yerden devam etti.

Muhammet Gökhan Kilit kimdir

İktisadi Kalkınma Vakfı Strateji ve İş Geliştirme Müdürü

Avrupa Birliği ve Dış Politika Uzmanı

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İstanbul Koordinatörü

1981 yılında Almanya’nın Hannover kentinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Sakarya’da tamamladı. Uzun yıllar basketbolla ilgilenen Kilit, lise eğitiminin son döneminde Beşiktaş Jimnastik Kulübünde basketbol oynadı. Üniversite eğitimini Yeditepe Üniversitesinde İngilizce İşletme bölümünü bitirerek tamamladı. Askerlik hizmetini Şırnak’ta yerine getirdikten sonra memleketine dönerek Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası’nda Genel Sekreterlik yaptı. Bu süre içerisinde TOBB camiası altında Türkiye'nin en genç genel sekreteri oldu.

Sonraki yıllarda İktisadi Kalkınma Vakfı'nda (IKV) Avrupa Birliği ve Dış Politika Uzmanı olarak görev üstlendi. İKV’de yürüttüğü çalışmalarla kurumun 53 yıllık tarihinde en hızlı yükselen uzman oldu. Halen Strateji ve İş Geliştirme Müdürlüğü görevini yürüttüğü İKV’de özellikle Türkiye-AB üyelik müzakereleri, siyasi kriterler, gümrük birliği, serbest ticaret anlaşmaları ve tarım ekonomisi üzerine çalışmalar yapıyor.

İleri seviyede İngilizce, orta seviyede Almanca bilen Muhammet Gökhan Kilit'in Türkiye-AB ilişkilerinde uzmanlık alanları üzerine 3’ü bireysel, 12'si eş yazarlı olmak üzere toplam 15, Türkçe ve İngilizce yayını bulunuyor.

Son yıllarda toplamda 100’e yakın oda, borsa, üniversite, sivil toplum kuruluşu, bakanlık, parti genel merkezi, dış temsilcilik, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu, büyükelçilik, konsolosluk vb. yerlerde toplantılar düzenledi ve davetler alarak konuşmalar yaptı.

Halen, Türkiye-AB ilişkileri konusunda Türkiye ve AB üye ülkelerinde temaslarda bulunuyor, başta lobi faaliyetleri olmak üzere, kamu diplomasisine katkı sağlıyor, yaptığı konuşmalar, hazırladığı etkinlikler, araştırmalar ve yayınlarla üyelik müzakereleri sürecine destek oluyor.

Bu görevlerinin yanında, 28 AB ülkesini temsil eden Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun İstanbul koordinatörlüğü görevini üstleniyor.

 
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