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AKP’DEN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIĞI İÇİN MECLİSTEN İSTİFA ETTİ

AKP’DEN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIĞI İÇİN MECLİSTEN İSTİFA ETTİ

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Geçtiğimiz günlerde Abdurrahman Düzcan’ın istifasıyla
Bu haber 2018-04-27 01:42:18 eklenmiş ve 104 kez görüntülenmiştir.

 

Geçtiğimiz günlerde Abdurrahman Düzcan’ın istifasıyla boşalan meclis üyeliğine getirilen Serpil Başer Milletvekili aday adayı oluyor.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Ak Parti il kongresinde il yönetimine giren Avukat Abdurrahman Düzcan’dan boşalan Akyazı belediye meclis üyeliğine Serpil Başer getirilmişti.

Çiçeği burnunda meclis üyesi Serpil Başer Çarşamba günü önce İl teşkilatı daha sonrada İlçe başkanı ile yaptığı istişareler sonrası 24 Haziran’da yapılacak olan genel seçimlerde Sakarya Milletvekili aday adayı olmak için bugün belediye meclis üyeliğinden istifa ettikten sonra aday adaylığı müracaat hazırlıkları yapıyor.

 
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