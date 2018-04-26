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ABDULLAH MERT MİLLETVEKİLİ ADAYLIĞINI AÇIKLADI

ABDULLAH MERT MİLLETVEKİLİ ADAYLIĞINI AÇIKLADI

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ABDULLAH MERT MİLLETVEKİLİ ADAYLIĞINI AÇIKLADI

24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Milletvekili seçimlerinde
Bu haber 2018-04-26 00:13:39 eklenmiş ve 164 kez görüntülenmiştir.

 

24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Milletvekili seçimlerinde Akyazılı Abdullah Mert, düzenlediği yemekli bir toplantı sonrasında kürsüye çıktı ve konuşmasını tamamladıktan sonra salonu tamamen dolduran partililerin huzurunda yapılacak olan seçimde ben de varım ben de milletvekili aday adayıyım dedi.

Kılıçoğlu düğün salonunda gerçekleşen yemekli toplantıda konuşan Milletvekili adayı Abdullah Mert şunları söyledi “İlçemizden iki dönemden beri Milletvekilimiz yoktur. Bunun güçlüklerini görüyor ve biliyoruz. Temsil eksikliğimiz bizim kaderimiz olmamalı. Çünkü AK Partimiz temelinde temsilde adalet eşitlik ilkesini barındıran, demokratik kurum ve kuruluşları bu ilkelere göre yapılandıran ve işleten bir yönetim anlayışına sahiptir. Bunun en güzel örneği 550 olan milletvekili sayısının 600’e çıkarılması, seçme ve seçilme yaşının düşürülmesi, temsilde Adalet ve eşitlik uygulamasında görülmektedir. Tek vatan, tek millet ve tek devlet düsturuyla çıktığımız bu yolda AK Parti’mizden Milletvekili adaylığımı huzurunuzda açıklıyorum. Sizlerden destek bekliyorum. Dualarınızı benden esirgemeyin. Partimiz Genel Merkezinin yapılacak olan seçimde Sakarya’nın en büyük İlçelerden biri olan Akyazı’mızdan bir Milletvekili kontenjanı ayıracağına olan inancım tamdır. Bende bu inançla Milletvekili aday adayı oluyor ve bunu huzurunuzda bir kez daha ifade ediyorum. Katılımı5nızdanm ötürüde hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum”

Abdullah Mert tarafından Kılıçoğlu düğün salonunda düzenlenen aday adaylığı açıklama toplantısına katılım beklenenin üzerinde oldu. Toplantıya AK Parti İlçe Başkanı, Gençlik ve Kadın Kolları başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı, Başkan yardımcısı, Belediye Meclis Üyeleri, STK başkanları, Muhtarlar Derneği başkanı ve Mahalle Muhtarları ve partililer kalabalık bir şekilde katıldı.

Abdullah Mert kimdir; 1973 yılında Akyazı’da doğdu. Sakarya Üniversitesi Mahalli İdareler bölümünde başladığı Üniversite yaşamını Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden 2003 yılında mezun oldu.

Evli ve üç çocuk babası olan Abdullah Mert Refah Partisi ile başlayan siyasi hayatına Fazilet partisi ve sonrasında kurulan AK Partide devam etti.

 

 
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