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DOKURCUN’DA DA GÜN ÇOCUKLARINDI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurdun
Bu haber 2018-04-26 00:07:23 eklenmiş ve 68 kez görüntülenmiştir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurdun her tarafında olduğu gibi Akyazı’ya bağlı Dokurcun mahallesinde de neşe ve mutluluk içinde kutlandı.

Dokurcun İlkokulu bahçesinde gerçekleşen kutlama programında öğrenciler okudukları şiirler, söyledikleri şarkılar ve oynadıkları halk oyunları ile davetlileri coşturmayı başardılar.

Dokurcun İlkokulu yönetici ve öğretmenleri düzenledikleri 23 Nisan programına katılanlara teşekkür ederken, çocuklarda kendilerini izlemeye gelen velilerine unutulmaz bir gün yaşatmanın engin mutluluğunu yaşadılar.
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