İŞ KAZASINDA FECİ ÖLÜM

Akyazı’ya bağlı Kızılcıkorman Mahallesi sınırları içinde faaliyet gösteren

Bu haber 2018-04-25 23:59:37 eklenmiş ve 70 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’ya bağlı Kızılcıkorman Mahallesi sınırları içinde faaliyet gösteren ve D-140 karayolu kenarında bulunan geri dönüşüm işyerinde çalışan Nuraga S. İsimli Afgan uyruklu işçi devrilen malzemelerin altında kalarak hayatını kaybetti.

Akyazı Cumhuriyet Savcılığı tarafından hayatını kaybettiği yerde ilk incelemesi yapılan Nuraga S. İsimli Afgan uyruklu işçinin cenazesi önce Akyazı Devlet hastanesi morguna sonra da kesin ölüm nedeninin araştırılması için Sakarya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan aynı işyerinde çalışan ve üzerinde kimlik çıkmayan bir başka Afgan uyruklu vatandaşta Jandarma tarafından göz altına alındı.Olaylarla ilgili inceleme Jandarma ve Savcılık makamı tarafından sürdürülüyor.