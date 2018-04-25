KÜÇÜCEK ÖĞRENCİ YURDUNDAKİ KERMESE YOĞUN İLGİ

Akyazı’ya bağlı Küçücek Mahallesinde faaliyet gösteren ve bünyesinde

Bu haber 2018-04-25 23:46:04 eklenmiş ve 76 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’ya bağlı Küçücek Mahallesinde faaliyet gösteren ve bünyesinde ihtiyaç sahibi öğrencileri barındıran Öğrenci Yurdunun geleneksel hale getirilen ve bu yıl 5.si yapılan kermes açılışı düzenlenen bir törenle yapıldı.

Siyasilerin, STK başkanları ile vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kermeste satışa sunulan ürünlerden elde edilecek olan gelir yurtta kalarak öğrenim hayatlarını sürdürmekte olan ihtiyaç sahibi çocuklar için kullanılacak.

Düzenlenen kermes açılış törenine katılan misafirlere Akyazı Belediyesi Meclis Üyesi Harun Köymen başta olmak Yurt yetkilileri ev sahipliği yaptı ve açılış töreninin aksaksız bir şekilde gerçekleşmesi için yoğun gayret gösterdi.

Düzenlenen kermes açılış törenine Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, Karapürçek Belediye Başkanı Orhan Yıldırım, MHP İl başkanı Levent Bülbül, İl Başkan Vekili Ömür Açba, Akyazı İlçe Başkanı Ali Doğan Eroğlu, Hendek İlçe Başkanı Turgut Babaoğlu, B,Ş. Belediye Meclis Üyesi Hüdaverdi Bahadır, Küçücek Belediyesinin unutulmaz başkanı Yaşar Akgün, Belediye Başkan yardımcıları Mehmet Çakmak ve M. Kemal Aksakal, ATSO ve BORSA Başkanları Bayraktar kardeşler, Belediye Meclis Üyeleri Murat Öz, Hikmet Kurt ve Ruhi Yılmaz ile çoğunluğu bayanlardan oluşan vatandaşlar katıldı.