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BARAJI GEÇ ALPER TUNA ALAN

Akyazılı Milli Taekwondocu Alper Tuna Alan Ümitler Avrupa
Bu haber 2018-04-25 23:40:13 eklenmiş ve 71 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazılı Milli Taekwondocu Alper Tuna Alan Ümitler Avrupa şampiyonasına katılabilmesine imkan verecek olan kotayı almak için tüm hazırlıklarını tamamlayıp Yunanistan’ın başkenti Atina’ya gitti.

55 Kg.da yarışacak olan Alper Tuna Alan düzenlenen turnuvaya Avrupa’dan katılacak olan 100 sporcu arasından sıyrılıp dereceye girmek için mücadele edecek. Dün başlayan şampiyonada milli sporcumuzun en az 5 rakibini yenmesi gerekiyor.

Son yapılan Avrupa kulüpler şampiyonasında tüm rakiplerini yenerek Avrupa şampiyonu olma başarısı gösteren Alper Tuna Alan’ın barajı geçerek şampiyonaya katılma hakkı elde etmesi bekleniyor.
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