BIÇAKLADI LİNÇ EDİLMEKTEN POLİS KURTARDI

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Akyazı Ömercikler Mahallesinde Suriyeli Mülteci
Bu haber 2018-04-23 23:44:00 eklenmiş ve 98 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Ömercikler Mahallesinde Suriyeli Mülteci bir kişiyi bıçakla yaraladı. Bıçaklı saldırganı linç edilmekten Polis ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre Akyazı Ömercikler Mahallesi Yahyalı Caddesinde Suriyeli mülteci genç Muhammet Y. tartıştığı Engin Ö. adlı genci bıçakla yaraladı.

Yaralanan Engin Ö. olay yerine gelen 112 Ambulans Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayı gören mahalle sakinleri Suriyeli mülteci genci linç etmek istedi. Suriyeli Mülteci genç olay yerine gelen Polis ekiplerince linç olmaktan son anda kurtarıldı.

Polis ekipleri Saldırgan Muhammet Y. yi gözaltına alırken olay yerinde suç aleti Bıçak ve poşet içerisinde çok sayıda Sentetik uyuşturucu hap ele geçirirken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
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