SAADET PARTİSİ VİTES YÜKSELTTİ. HEDEF İKTİDAR OLMAK

Saadet Partisi Akyazı İlçe Başkanlığı Nisan ayı divanını

Bu haber 2018-04-23 23:29:15 eklenmiş ve 65 kez görüntülenmiştir.

Saadet Partisi Akyazı İlçe Başkanlığı Nisan ayı divanını çok sayıda partilinin katılımıyla gerçekleştirdi. Çok sayıda partilinin katıldığı aylık divan toplantısında iktidar sözü verildi.

Saadet Partisi Akyazı İlçe başkanlığı aylık divan toplantısını gerçekleştirdi. İlçe binasında gerçekleştirilen divan toplantısı yoğun katılım ile icra edildi.

İlçe divanına Kocaeli Tanıtım ve Medya komisyonu başkanı Ahmet Özen katıldı. Önemli açıklamalarda bulunan Özen, saadet iktidarı için zamanın geldiğini ve bunun önünde hiç kimsenin duramayacağını söyledi.

Saadet Partisi Akyazı İlçe Teşkilat Başkanı Salih Bayrak ise yaptığı açıklamalarda seçim çalışmaları ile bilgiler verdi.

"İlçe başkanlığımız 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştireceğimiz seçimler öncesi karargah düzenine geçmiştir. İl başkanımız Eyüp Yıldırım'dan aldığımız talimat ile derhal çalışmalarımıza koyulmuş bulunmaktayız. İlk olarak ilçe yönetim kurulu ve sonrasında mahalle başkanlarımız ile olağanüstü toplanıp plan ve programlarımızı yaptık. Seçim gününe kadar Akyazı'mızda dokunmadığımız kimse elini sıkmadığımız hiçbir esnaf bırakmadan derdimizi anlatacağız dermanın onlarda olduğunu söyleyeceğiz ve Allah'ın izniyle iktidarı alacağız. Son olarak partimize çeşitli partilerden iltihak eden kardeşlerime yeniden burada oldukları için çok teşekkür ediyorum. Seçimlerin milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum."

Saadete iltihaklar sürüyor

Son günlerde ülke gündemi ile alakalı milletimizin sesi olan Saadet Partisine iltihaklar sürüyor. Son olarak başta iktidar partisi olmak üzere diğer partilerden de iltihaklar sürüyor. Akyazı İlçe Başkanlığına geçtiğimiz ayda 78 kişi üye oldu. Üyelerin rozetleri divan toplantısında Saadet Partisi Sakarya İl Başkan yardımcısı Ali Ahmet Çelik tarafından takıldı.