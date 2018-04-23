AKYAZI’DA 23 NİSAN COŞKUSU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının

Bu haber 2018-04-23 22:27:37 eklenmiş ve 219 kez görüntülenmiştir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 98. Yıl dönümü tüm yurtta, yurt dışı temsilciliklerimizde olduğu gibi Akyazı’da da coşkulu törenlerle kutlandı.

Akyazı’daki İlk tören Atatürk anıtı önünde yapıldı. Anıt önündeki tören İlçe Milli Eğitim Müdürünün anıta çelenk koyması saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile tamamlandı.

Akyazı’daki 2. Tören Atatürk stadyumunda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende Kaymakam Mehmet Fatih Çiçekli, Belediye Başkanı Hasan Akcan ve Garnizon komutan vekili Öğrencilerin ve Halkımızın bayramını kutladı. Daha sonra İlçe Eğitim Müdürü günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Daha sonra da Atatürk İlkokulu öğrencilerinden Muhammet Talha Ay, Madanoğlu Ortaokulu öğrencisi Berra Betül Erbaş, Nevruz Banoğlu İlkokulu Öğrencisi Melek Uysal, Atatürk İlkokulu öğrencisi Ebrar Yazıcı, İnönü İlkokulu öğrencisi Zeynep Kesikbaş ve Paris Ortaokulu Öğrencisi Aybüke Sare Bak okulları adına birer şiir okudular.

Daha sonra ise Özel Aymini Ana Okulu, Cumhuriyet Ana Okulu, Atatürk İlkokulu, Konuralp İlkokulu 3 ayrı ekiple birbirinden güzel yurdumuzun çeşitli yörelerinden halk oyunlarını sergilediler.

Törende son olarak geçir resmi yapıldı. Tören sonunda Kaymakam Mehmet Fatih Çiçekli ve diğer protokol 23 Nisan törenlerinin başarılı bir şekilde icra edilmesinde emeği geçen görevlileri tebrik etti.