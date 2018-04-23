Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
BIÇAKLADI LİNÇ EDİLMEKTEN POLİS KURTARDI

BIÇAKLADI LİNÇ EDİLMEKTEN POLİS KURTARDI

SAADET PARTİSİ VİTES YÜKSELTTİ. HEDEF İKTİDAR OLMAK

SAADET PARTİSİ VİTES YÜKSELTTİ. HEDEF İKTİDAR OLMAK

AKYAZI’DA 23 NİSAN COŞKUSU

AKYAZI’DA 23 NİSAN COŞKUSU

AKYAZI’NIN 23 NİSAN KAYMAKAMI MERT ALİ CANAY

AKYAZI’NIN 23 NİSAN KAYMAKAMI MERT ALİ CANAY

BADMİNTONDA ZAFER YİNE AKYAZI’NIN

BADMİNTONDA ZAFER YİNE AKYAZI’NIN

KOSGEB VE İŞKUR KURSLARI BAŞLADI

KOSGEB VE İŞKUR KURSLARI BAŞLADI

AKYAZI’NIN 23 NİSAN KAYMAKAMI MERT ALİ CANAY

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşku ile
Bu haber 2018-04-23 22:24:21 eklenmiş ve 157 kez görüntülenmiştir.

 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşku ile kutlanırken  geleceğin büyükleri olarak bu ülkeyi yönetecek olan çocuklarımız da kısa süreli de olsa Makamlara oturarak bir süre ilçeyi yönettiler.

Akyazı Kaymakamının makam koltuğuna da Konuralp İlkokulu 3-C sınıfı Öğrencisi Mert Ali Canay oturdu.

Başlarında Okul Müdürü Erol Açıkel, beraberinde sınıf öğretmeni Aycan Haskaya olduğu halde Kaymakamlığa gelen Mert Ali Canay Kaymakam Mehmet Fatih Çiçekli tarafından karşılandılar. Mert Ali Canay Kaymakam Çiçekliye bir çiçek taktim ederek makamı teslim aldı.

Kaymakam Mert Ali Canay kısa süren 23 Nisan Kaymakamlığı sırasında ilçenin önemli sorunlarını dile getirerek çözüm getirilmesini istedi.

Kaymakam Çiçekli’ye ilçenin en önemli sorunu nedir diye  yönelttiği soruya Kaymakam Çiçekli İlçenin en önemli sorunu Eğitim,eğitim, eğitim diyerek cevap verdi.

Ayrılık vakti geldiğinde  Mert Ali Canay yaptığı konuşmada  Kaymakam Çiçekli, Okul Müdürü ve öğretmenine  teşekkür etti.

 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
22:48 - AKYAZI’DA 23 NİSAN COŞKUSU
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının...
22:27 - AKYAZI’NIN 23 NİSAN KAYMAKAMI MERT ALİ CANAY
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşku ile...
17:11 - KOSGEB VE İŞKUR KURSLARI BAŞLADI
Akyazı’da 1. Etap Girişimcilik kursu Başladı....
00:59 - KÖY ENSTİTÜLERİNİN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ TÖRENLE KUTLANDI
Türkiye’nin kurtuluş reçetesi olabilecek Köy Enstitülerinin kuruluş yıldönümü ...
23:40 - SAMEKLİ BAYANLARIN ESERLERİ GÖZ KAMAŞTIRDI
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akyazı Sosyal Gelişim Merkezinde...
18:03 - AKYAZILI BASIN MENSULARININ GELENEKSEL BASIN ÖDÜLLERİ S
Akyazı’lı basın mensupları beş yıldanberi sürdürdükleri, görevleri...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ