AKYAZI’NIN 23 NİSAN KAYMAKAMI MERT ALİ CANAY

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşku ile

Bu haber 2018-04-23 22:24:21 eklenmiş ve 157 kez görüntülenmiştir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşku ile kutlanırken geleceğin büyükleri olarak bu ülkeyi yönetecek olan çocuklarımız da kısa süreli de olsa Makamlara oturarak bir süre ilçeyi yönettiler.

Akyazı Kaymakamının makam koltuğuna da Konuralp İlkokulu 3-C sınıfı Öğrencisi Mert Ali Canay oturdu.

Başlarında Okul Müdürü Erol Açıkel, beraberinde sınıf öğretmeni Aycan Haskaya olduğu halde Kaymakamlığa gelen Mert Ali Canay Kaymakam Mehmet Fatih Çiçekli tarafından karşılandılar. Mert Ali Canay Kaymakam Çiçekliye bir çiçek taktim ederek makamı teslim aldı.

Kaymakam Mert Ali Canay kısa süren 23 Nisan Kaymakamlığı sırasında ilçenin önemli sorunlarını dile getirerek çözüm getirilmesini istedi.

Kaymakam Çiçekli’ye ilçenin en önemli sorunu nedir diye yönelttiği soruya Kaymakam Çiçekli İlçenin en önemli sorunu Eğitim,eğitim, eğitim diyerek cevap verdi.

Ayrılık vakti geldiğinde Mert Ali Canay yaptığı konuşmada Kaymakam Çiçekli, Okul Müdürü ve öğretmenine teşekkür etti.