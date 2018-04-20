Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
BU AĞAÇLARI KİM KESTİRDİ. KİMLER NEREYE GÖTÜRDÜ

BU AĞAÇLARI KİM KESTİRDİ. KİMLER NEREYE GÖTÜRDÜ

KOSGEB VE İŞKUR KURSLARI BAŞLADI

KOSGEB VE İŞKUR KURSLARI BAŞLADI

BORA: ERKEN SEÇİMDE ZAFER BİZİM OLAC AK

BORA: ERKEN SEÇİMDE ZAFER BİZİM OLAC AK

DANİMARKAYA GİDECEK ÖĞRENCİLER İNGİLİZCE ÖĞRENİYOR

DANİMARKAYA GİDECEK ÖĞRENCİLER İNGİLİZCE ÖĞRENİYOR

ANTRENÖRDEN BAŞARILI GÜREŞÇİLERE YEMEK ÖDÜLÜ

ANTRENÖRDEN BAŞARILI GÜREŞÇİLERE YEMEK ÖDÜLÜ

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI BİR KİŞİ YARALANDI

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI BİR KİŞİ YARALANDI

BU AĞAÇLARI KİM KESTİRDİ. KİMLER NEREYE GÖTÜRDÜ

Akyazı sınırları içinden geçip Karadeniz’e dökülmekte olan Mudurnu deresinde
Bu haber 2018-04-20 21:49:01 eklenmiş ve 233 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı sınırları içinden geçip Karadeniz’e dökülmekte olan Mudurnu deresinde derenin her iki kenarındaki ağaçların (Bedil Kazancı ve Akbalık Mahalle sınırları içinde kalan bölümde) büyük kısmının kesilmesi Akyazılıların bu ağaçları kim kestirdi demelerine neden oldu.

Kesilen ağaçların sınırı içinde bulunan Mahalle Muhtarları ise kesimin kim ya da kimler tarafından yapıldığını bilmemekle birlikte kesimle ilgili olarak DSİ’nin Orman İşletmesi ile yaptığı görüşmenin ardından İşletme Müdürlüğünün açtığı ihaleyi kazanan şahıslar tarafından kesildiği şeklinde bir bilgiye sahip olduklarını söylüyor olmaları bu kesimden Muhtarlarında bilgisinin olmadığını anlaşılıyor.

Akyazılılar kesilen ağaçların neden kesildiğini, kim tarafından kestirildiğini, kesimden ötürü derenin taşması sonucu insanların ve dere kenarında bulunan arazilerin bir zarar görüp görmeyeceği konularında bilgi sahibi olmak istediklerini söylüyorlar ve yetkilileri bu konuda açıklama yapmaya davet ediyorlar.

Görgü tanıkları kesilen ağacın hiç vakit geçirmeden parçalara ayırıp araçlara yükleyip yangından mal kaçırırcasına bilinmeyen bir yere taşıdıklarını ifade ediyorlar.

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
21:53 - BU AĞAÇLARI KİM KESTİRDİ. KİMLER NEREYE GÖTÜRDÜ
Akyazı sınırları içinden geçip Karadeniz’e dökülmekte olan Mudurnu deresinde ...
17:11 - KOSGEB VE İŞKUR KURSLARI BAŞLADI
Akyazı’da 1. Etap Girişimcilik kursu Başladı....
00:59 - KÖY ENSTİTÜLERİNİN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ TÖRENLE KUTLANDI
Türkiye’nin kurtuluş reçetesi olabilecek Köy Enstitülerinin kuruluş yıldönümü ...
23:40 - SAMEKLİ BAYANLARIN ESERLERİ GÖZ KAMAŞTIRDI
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akyazı Sosyal Gelişim Merkezinde...
18:03 - AKYAZILI BASIN MENSULARININ GELENEKSEL BASIN ÖDÜLLERİ S
Akyazı’lı basın mensupları beş yıldanberi sürdürdükleri, görevleri...
16:29 - AKYAZI NET 16. YAŞINI KUTLADI
Akyazi Net Haber Sitesinin yayın hayatına başlamasının ardından...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ