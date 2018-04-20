BU AĞAÇLARI KİM KESTİRDİ. KİMLER NEREYE GÖTÜRDÜ

Akyazı sınırları içinden geçip Karadeniz’e dökülmekte olan Mudurnu deresinde

Bu haber 2018-04-20 21:49:01 eklenmiş ve 233 kez görüntülenmiştir.

Akyazı sınırları içinden geçip Karadeniz’e dökülmekte olan Mudurnu deresinde derenin her iki kenarındaki ağaçların (Bedil Kazancı ve Akbalık Mahalle sınırları içinde kalan bölümde) büyük kısmının kesilmesi Akyazılıların bu ağaçları kim kestirdi demelerine neden oldu.

Kesilen ağaçların sınırı içinde bulunan Mahalle Muhtarları ise kesimin kim ya da kimler tarafından yapıldığını bilmemekle birlikte kesimle ilgili olarak DSİ’nin Orman İşletmesi ile yaptığı görüşmenin ardından İşletme Müdürlüğünün açtığı ihaleyi kazanan şahıslar tarafından kesildiği şeklinde bir bilgiye sahip olduklarını söylüyor olmaları bu kesimden Muhtarlarında bilgisinin olmadığını anlaşılıyor.

Akyazılılar kesilen ağaçların neden kesildiğini, kim tarafından kestirildiğini, kesimden ötürü derenin taşması sonucu insanların ve dere kenarında bulunan arazilerin bir zarar görüp görmeyeceği konularında bilgi sahibi olmak istediklerini söylüyorlar ve yetkilileri bu konuda açıklama yapmaya davet ediyorlar.

Görgü tanıkları kesilen ağacın hiç vakit geçirmeden parçalara ayırıp araçlara yükleyip yangından mal kaçırırcasına bilinmeyen bir yere taşıdıklarını ifade ediyorlar.