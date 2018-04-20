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KOSGEB VE İŞKUR KURSLARI BAŞLADI

Akyazı’da 1. Etap Girişimcilik kursu Başladı.
Bu haber 2018-04-20 16:47:21 eklenmiş ve 53 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’da 1. Etap Girişimcilik kursu  Başladı.

Daha önceden Girişimcilik eğitimi için başvuran adaylar projelerinin kabul olması ile Kosgeb ve İşkur’dan gelen eğitimci ile Akyazı Belediyesinin tahsis ettiği yerde Girişimcilik dersleri almaya başladı.

Katılım yoğunluğu sebebi ile 6 Etaptan oluşacak eğitim kurslarının 1. Etabı başlamış bulunmakta. Diğer etapların başlama tarihleri önümüzdeki günlerde İşkur ve Kosgeb tarafından belirlenecek.

Sertifika için 5 gün eğitim alacak olan girişimci adayları, 5 iş günü eğitim aldıktan sonra sertifika almaya hak kazanacak. Toplamda 32 Saat ders görecek girişimci adayları derslerin bitiminden sonra sınava girecekler. Sınavda başarılı olan adaylar girişimcilik kursu sertifikası almaya hak kazanacaklar. Kurs Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özer Uygun tarafından veriliyor.

Girişimcilik eğitim programı kapsamında temel seviye girişimcilik eğitimi, “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasındaki Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi İşbirliği Protokolünde” belirlenen esaslar çerçevesinde gerçekleştiriliyor

 
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