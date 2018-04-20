BORA: ERKEN SEÇİMDE ZAFER BİZİM OLAC AK

24 Haziran 2018 tarihinde erken seçim yapılacağının

Bu haber 2018-04-20 16:45:47 eklenmiş ve 41 kez görüntülenmiştir.

24 Haziran 2018 tarihinde erken seçim yapılacağının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmasının üzerine AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Fevzi Bora’dan yapılacak olan erken seçimle ilgili bir basın açıklaması geldi.

AK Parti İlçe Başkanı Fevzi Bora, Partilerinin yaptığı olağan kongrelerden sonra tazelenen ve yenilenen partimiz Sayın Cumhurbaşkanımız ve Partimiz Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın almış olduğu erken seçim kararının kendilerini son derece heyecanlandırdığını belirterek biz AK Parti olarak seçime hazırız ve yapılacak olan erken seçimde de zafer yine bizim olacaktır dedi.

Türkiye için ileri demokrasi için her zaman büyük adımlar atan AK Partimiz inşallah bu geçiş süreciyle de ülkemizin yükselişine önemli ivme kazandıracaktır diyen Bora, önümüzdeki süreçte AK Parti teşkilatı olarak sahalardaki aktifliğimizi daha da arttırarak bu seçimde de Marmara Bölge birincisi olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmak için hazırlığımızı tamamlamış durumdayız dedi.

Sandık kurullarımızla, Mahalle teşkilatlarımızla, Gençlik ve Kadın Kollarımızla, ana yönetim kurulumuzla teşkilatımızın iç yapılanmasını tamamlamış bir teşkilat olarak ilk günkü aşk ve heyecanla çok çalışarak yapılacak olan erken seçimin sonunda zaferle çıkacak olan parti AK Parti olacaktır. Biz buna gönülden inanıyoruz diyen AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Fevzi Bora, yapılacak olan seçimin Türkiye’mize, Sakarya’mıza, Akyazı’mıza, Aziz Milletimize ve Partimiz teşkilatlarına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum diyerek açıklamasını tamamladı.