ANTRENÖRDEN BAŞARILI GÜREŞÇİLERE YEMEK ÖDÜLÜ

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Aktif sporculuğunda minderde fırtına gibi esen, Dünya ve Avrupa
Bu haber 2018-04-19 18:21:30 eklenmiş ve 107 kez görüntülenmiştir.

 

Aktif sporculuğunda minderde fırtına gibi esen, Dünya ve Avrupa şampiyonu olma gibi çok büyük başarılara imzasını atan geçmişin Milli güreşçisi bugünün ise başarılı Antrenörü Kamil Özdağ, Eskişehir’de yapılan 14-15 yaş grubu kulüpler arası serbest güreş şampiyonası götürdüğü güreşçilerinin tamamına Hacıoğulu Pide salonunda yemek ikramında bulundu.

Aktif sporculuk hayatında elde ettikleri başarılardan sonra takdir edilmenin kendilerini olumlu yönde etkilediğini ve maneviyatlarının yükselmesine neden olduğunu bildiği için bundan sonra gideceğimiz her şampiyona sonrasında o şampiyonaya birlikte gittiğim öğrencilerimi çeşitli şekilde ödüllendireceğim. Benim için asıl önemli olan çocuklarımıza ve gençlerimize spor yaptırmak, onları kötü alışkanlık edinmelerinden sakındırmaktır diyen Kamil Özdağ, aktif sporculuk hayatımı bıraktıktan sonra başladığım antrenörlük hayatımda bu düstura çok önem verdim ve bundan sonra da vermeye devam edeceğim dedi ve açıklamasını gittikleri her şampiyonadan alınlarının akı, kupa ve madalyalarla dönen sporcularını bir kez daha kutladı ve onların gözlerinden öpüyorum diyerek tamamladı.
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