KIZILAY TEMSİLCİSİ BİRİNCİOĞLU'NDAN KAN VERİN ÇAĞRISI

Kızılay Genel Merkezi tarafından Akyazı temsilciliği görevine atanan

Bu haber 2018-04-19 18:16:30 eklenmiş ve 149 kez görüntülenmiştir.

Kızılay Genel Merkezi tarafından Akyazı temsilciliği görevine atanan Mustafa Birincioğlu, görev yazısını tebellüğ ettikten sonra kendisi ile birlikte aynı göreve atanan arkadaşları ile birlikte Gazi Süleyman paşa Cami önünde kan bağışı kabul eden Kızılay aracına giderek kan vermişti.

Mustafa Birinci oğlu, kan bağışını yaptıktan sonra basın aracılığı ile Akyazılılara bir ünite kan hayat kurtarır sloganı ile Akyazılılara çağrıda bulundu. Birincioğlu, kan vermenin kutsal bir görev olduğunun da altını çizerek bu konuda çok hassas olan ve bu hassasiyetlerini her vesile ile ispatlamış değerli hemşehrilerimi kan vererek hayat kurtarmaya devam etmeye davet ediyorum açıklaması yaptı.

Mustafa Birincioğlu, herkesin bildiği gibi kapanan Kızılay Akyazı Şubesini tekrar açarak Akyazılıların hizmetine sokmak için bir gayretin içinde olduklarını, şu an itibarıyla temsilcilik olarak açılış yapacaklarını ve en kısa zamanda da temsilciliğin şubeye dönüştürülmesi için gayretlerini en üst seviyeye çıkaracaklarını söyledi ve temsilcilik görevine benimle birlikte atanan arkadaşlarımla birlikte Akyazılılara en iyi hizmeti vermek için kollarımızı sıvadık sizlerden de destek bekliyoruz diyerek açıklamasını tamamladı.