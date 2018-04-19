KÖY ENSTİTÜLERİNİN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ TÖRENLE KUTLANDI

Türkiye’nin kurtuluş reçetesi olabilecek Köy Enstitülerinin kuruluş yıldönümü

Bu haber 2018-04-19 00:47:49 eklenmiş ve 248 kez görüntülenmiştir.

Türkiye’nin kurtuluş reçetesi olabilecek Köy Enstitülerinin kuruluş yıldönümü Sakarya’da düzenlenen bir programda kutlandı.

Sakarya Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından düzenlenen programa Arifiye Köy Enstitüsünden mezun olan ve bu gün yaşları doksanı aşmış hayatta olan 20 Köy Enstitüsü mezunu katıldı.

Tunatan tesislerinde gerçekleşen programın sürpriz konuğu Karapürçek’li hemşehrimiz ve aynı zamanda bir Köy Enstitüsü mezunu olan Eski Bakanlarımızdan Hasan Fehmi Güneş’ti.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan program Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Şefika Nurten Büyükakten’in hoş geldiniz konuşması ile devam etti. Daha sonra hep birlikte Öğle Yemeği yendi. Yemek sonunda koca çınarlar okuldan mezun oldukları yılların heyecanı ile Köy Enstitüsü ve öğretmen marşlarını coşku ile söylediler. Ayrıca Eski Dostlar ve Nasıl Geçti Habersiz O güzelim Yıllarım şarkılarını söylerlerken de oldukça duygulu anlar yaşadılar.

Rahatsızlıkları nedeniyle evlerinde ziyaret edilen Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerle yapılan video çekimlerinin izlenmesinden sonra da konuşmalar ve anılar bölümüne geçildi.

Köy Enstitülerinin kuruluşu, işleyişi ve kapanışı ile ilgili konuşmayı Eski Bakan Hasan Fehmi Güneş yaptı. Bakan Güneş detaylı ve kapsamlı bir şekilde Köy Enstitülerinin kuruluş undan kapatılmasına kadar olan süreci anlattı. Tamamen Türk malı olan Köy enstitülerinin kuruluş amacı, köylünün bilinçlenmesi, özgürleşmesi, kalkınması ve sömürülmemesi, mutluluğunun sağlanmasını ve de ülke yönetiminde söz sahibi olması amaçlanıyordu. Ve yapılan çalışmalar sonucu elde edilen başarılar, yetiştirilen nitelikli ve becerikli öğretmenler, bunların görev aldıkları köylerin kısa sürede aydınlanmaya başlaması, öğretmenlerin köylerin hemen her probleminin çözümünde önder olması başta ağalar olmak üzere men güçleri rahatsız etti. Yakın gelecekte güçlerini kaybedeceklerini anlamaları bu okullara karşı başlattıkları olumsuz faaliyetleri sonucu köy enstitülerinin kapanma sürecini başlattı. Dedi. Bakan Güneş Köy enstitüleri sürecini kesenler, bu okullardan korkanlar , onları kapatanlar, ihanet düzeyinde bir yanlış yapmışlardır. İhanet etmişlerdir. Bu gün çözüm bulmakta zorlandığımız pek çok toplumsal sorunun kaynağında Köy Enstitülerinin kapatma kararının bağışlanamaz yanlışı vardır. Diyerek sözlerini tamamladı.

Anılar bölümünde Harun Topkara, Ali Özden, Hasan Kart, Ethem Ünalan, Ali Kaya, Nihat Barut, Burhanettin Erdoğan, Haydar Ali Aydoğan ve Salim Aydın söz alarak okul anıları ve öğretmenlik anılarını anlattılar.

Yüksel Büyük akten ve Kemal Örge’nin sunumları ile gerçekleşen Köy Enstitülerini anma programı topluca çekilen aile fotoğrafı ile tamamlandı.

Köy Enstitüleri programına Bakan Hasan Fehmi Güneş’in yanı sıra Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, Arifiye Öğretmen Okulları Derneği Başkan ve yöneticileri, Çağdaş Yaşamı destekleme Derneği başkan ve yöneticileri ile öğretmenlerin yakınları katıldı.