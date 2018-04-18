Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
V
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
MAHALLE MUHTARLIKLARI ARTIYOR

MAHALLE MUHTARLIKLARI ARTIYOR

AKYAZISPOR BAŞKA TAKIMDA KAÇAK OYNAYAN FUTBOLCUSUNU KOVDU

AKYAZISPOR BAŞKA TAKIMDA KAÇAK OYNAYAN FUTBOLCUSUNU KOVDU

KÖY ENSTİTÜLERİNİN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ TÖRENLE KUTLANDI

KÖY ENSTİTÜLERİNİN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ TÖRENLE KUTLANDI

ÇATIDAN DÜŞTÜ, ALLAH KORUDU

ÇATIDAN DÜŞTÜ, ALLAH KORUDU

TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA İDDİALI HAZIRLANIYORLAR

TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA İDDİALI HAZIRLANIYORLAR

AKYAZI’DA İKİ KAZA 5 YARALI

AKYAZI’DA İKİ KAZA 5 YARALI

SAMEKLİ BAYANLARIN ESERLERİ GÖZ KAMAŞTIRDI

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akyazı Sosyal Gelişim Merkezinde
Bu haber 2018-04-18 23:33:41 eklenmiş ve 210 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akyazı Sosyal Gelişim Merkezinde bayanlara yönelik açılan   kursların sergisi dün  törenle açılmıştı.

Protokolün ilgi göstermediği sergide kursiyerlerin eserleri mükemmeldi ve göz kamaştırdı. Kurs öğretmenlerinin her yıl kendilerini geliştirdikleri ve meydana getirilen eserlerin kalitesinden anlaşılıyordu.

Bu yıl SAMEK’te bayanlar için 8 kurs açıldı. Bu kurslar El nakışı, Temel Giyim ve tekamül giyim, Ahşap boyama, Filografi, Teraryum,  Kağıt Röliyef, Mefruşat, Çini ve  kağıt telkâri dallarında  kurslar açılmış ve bu kurslarda  Hanife Yan, Elif Amasya, Suna Özkan, Semra Günder, Leyla Akıncı, Derya Yıldırım, Raziye Dirim ve Badel Gündoğdu öğretim yapmışlardı.

Kursiyerler bir ara sergiye ara vererek öğretmenlerine evlerinde hazırladıkları pasta börek ve çeşitli yiyeceklerle bir ziyafet  çektiler. Ayrıca Öğretmenlerine birer hediye taktim ederek teşekkür ettiler.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
00:59 - KÖY ENSTİTÜLERİNİN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ TÖRENLE KUTLANDI
Türkiye’nin kurtuluş reçetesi olabilecek Köy Enstitülerinin kuruluş yıldönümü ...
23:40 - SAMEKLİ BAYANLARIN ESERLERİ GÖZ KAMAŞTIRDI
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akyazı Sosyal Gelişim Merkezinde...
18:03 - AKYAZILI BASIN MENSULARININ GELENEKSEL BASIN ÖDÜLLERİ S
Akyazı’lı basın mensupları beş yıldanberi sürdürdükleri, görevleri...
16:29 - AKYAZI NET 16. YAŞINI KUTLADI
Akyazi Net Haber Sitesinin yayın hayatına başlamasının ardından...
01:16 - AKYAZI’DA MİRAC KANDİLİ COŞKUSU
İslam dininin en kutsal gecelerinden biri olan Mirac Kandili tüm islam...
23:41 - NAİL KAHVECİNİN CEVABI KAFA KARIŞTIRDI
Geçtiğimiz günlerde basın toplantısı düzenleyen...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ