SAMEKLİ BAYANLARIN ESERLERİ GÖZ KAMAŞTIRDI

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akyazı Sosyal Gelişim Merkezinde

Bu haber 2018-04-18 23:33:41 eklenmiş ve 210 kez görüntülenmiştir.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akyazı Sosyal Gelişim Merkezinde bayanlara yönelik açılan kursların sergisi dün törenle açılmıştı.

Protokolün ilgi göstermediği sergide kursiyerlerin eserleri mükemmeldi ve göz kamaştırdı. Kurs öğretmenlerinin her yıl kendilerini geliştirdikleri ve meydana getirilen eserlerin kalitesinden anlaşılıyordu.

Bu yıl SAMEK’te bayanlar için 8 kurs açıldı. Bu kurslar El nakışı, Temel Giyim ve tekamül giyim, Ahşap boyama, Filografi, Teraryum, Kağıt Röliyef, Mefruşat, Çini ve kağıt telkâri dallarında kurslar açılmış ve bu kurslarda Hanife Yan, Elif Amasya, Suna Özkan, Semra Günder, Leyla Akıncı, Derya Yıldırım, Raziye Dirim ve Badel Gündoğdu öğretim yapmışlardı.

Kursiyerler bir ara sergiye ara vererek öğretmenlerine evlerinde hazırladıkları pasta börek ve çeşitli yiyeceklerle bir ziyafet çektiler. Ayrıca Öğretmenlerine birer hediye taktim ederek teşekkür ettiler.