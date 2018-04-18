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AKYAZI SAMEK’TE SÖNÜK SERGİ AÇILIŞI

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim kursları (SAMEK) tarafından
Bu haber 2018-04-18 00:33:31 eklenmiş ve 58 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim kursları (SAMEK) tarafından düzenlenen Akyazı yılsonu sergisi geçmiş yıllara oranla çok sönük geçti. Sakarya Büyükşehir Belediyesini temsilen sadece SAMEK Şb. Müdürü Halide Arkan’ın, Akyazı’dan ise Belediye Başkanı, Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Çakmak ve 25 üyeli Meclisten sadece üç Meclis üyesi, iktidar partisi AK Partinin Kadın Kolları Başkanı Oya Asan, Milli Eğitim Müdürlüğü de sadece bir Müdür yardımcısı tarafından temsil edildiği açılış töreninde Protokolün boşluğunu törenin düzenlendiği salona sığmayan kursiyer yakınları olan bayanlar doldurdu.

Törenin açılışı konuşmalarla başladı. Kursiyerler adına konuşmayı aynı zamanda Belediyenin yeni meclis üyesi de olan Serpil Başer yaptı. Başer hem kendi hem de kursiyerlerin duygularını kısaca özetledi ve kürsüden indi. Belediye Başkanı Akcan’da konuşmasında açılan kurslardaki kursiyer azlığından bahsetti ve hanımlara çağrıda bulunarak “Evinizde dizi seyredeceğinize kurslara katılın” dedi.

Konuşmaların ardından tüm kursiyerler adına 6 kursiyere kursa katılım belgesi verildi. Belge alan kursiyerlerde kendilerine belge veren protokol üyelerine hediye takdiminde bulundu.

Belgelerin verilmesinden sonra sınırlı sayıda protokol mensupları ile törene katılan ve tamamı hanımlardan oluşan davetli kursiyerlerin bir yıl boyunca el emeği vererek ve göz nuru dökerek yaptıkları eserlerin sergilendiği sınıflarda mükemmel eserleri görme şansı buldular.

Sergi açılış töreninin sönük geçmesi ve protokolün beklenen ilgiyi göstermemesi hem kursiyerlerin hem de o kursiyerleri yetiştiren öğretmenlerin moralini bozduğu gözlendi.

Açılış töreninde bir moral bozucu davranış ta Büyükşehirden gelen SAMEK koordinatöründen geldi. Salon içindeki törenin bitiminden sonra eserlerin sergilendiği kata çıkmak isteyen basın mensuplarına kaba davranması gazetecilerin tepkisine neden oldu. Gazeteciler olumsuz davranışta bulunan Koordinatörü hak ettiği cezasını vermek üzere Büyükşehir Belediye Başkanına havale ettiler.

SAMEK Akyazı kursuna katılan 751 kursiyer kurs yöneticileri tarafından açılan 22 kursta eğitim aldı ve el becerilerini geliştirdi. Kurslarda 18 usta öğretici görev yaptı. Faaliyete geçirilen çocuk kulübüne ise bin 500 öğrenci kayıt yaptırdı ve eğitim aldı, 13 öğretmende görev yaptı. Engelli biriminde eğitim gören kursiyer sayısı ise 26 oldu ve onlara da 1 öğretmen kurs verdi.

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