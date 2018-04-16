“TOPU ORTA ALANDA ÇEVİRİP DURMAYINIZ SORULARIMA CEVAP VERİNİZ”

Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan’a Yıldız Konutları

Bu haber 2018-04-16 23:26:39 eklenmiş ve 155 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan’a Yıldız Konutları ve AK-Belde A.Ş’de taşeron işçi olarak çalışanların hakkı olan promosyonlarla ilgili sorduğu sorulara Akcan’ın yerine AK-BELDE A.Ş. Müdürü Nail Kahveci'nin cevap vermesi ve verilen cevapların da tatminkar olmadığı görüşünde olduğunu açıklayan MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Doğan Eroğlu sorularını bir kez yineledi ve cevabın Akcan’dan gelmesini istedi.

MHP İlçe Başkanı Eroğlu Yıldız Konutlarına ilişkin sorduğum soruya cevap veren Şirket Müdürü Nail Kahveci konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamayı okuduğumda Kahveci'nin sanki Şirket Müdürü değil de İşletme Fakültesinde öğrencilerine Belediyecilik ve Şirketlerle ilgili ders veren bir öğretim görevlisinin anlattıkları aklıma geldi. Kahveci sanırım google’ dan Belediyecilik nedir diye sormuş karşısına çıkan satırları kopyalayıp yapıştırıp yaptığı basın açıklamasının içine atmış gibi geldi bana dedi.

Halbuki, sorduğum çok basitti. Belki anlayamamışlar diye tekrar soruyorum diyen MHP İlçe Başkanı Ali Doğan Eroğlu bir kez daha soruyu şöyle sordu; “AK-BELDE A.Ş. vergi borcu yüzünden Belediyenin açtığı ihalelere bile giremezken 10 milyon TL.lik borcun altına neden, niçin ve nasıl giriyor. Daha doğrusu bahse konu olan o konutların alınmasında sizi zorlayan sebepler nelerdir”

Eroğlu ikinci sorusunu da şöyle tekrarladı; “Geçimini asgari ücretle sağlayan, arabasının vergisini, akaryakıtını, içtiği çayı, yediği yemeği sizin gibi belediyeye ödetmeyen, terinin son damlasına kadar elindeki kazma ve kürekle hak ederek aldığı maaşından ödeyerek hayatını idame ettiren işçi kardeşlerimizin promosyonları ile ilgili soruydu. Bu soruya da cevap vermediniz. Sayın Akcan ve Kahveci geçmişte iyi futbolculardı. Amenna. Biz size siz topu orta sahada dolaştırıp durun biz de izleyelim demedik ki, Sorduğumuz sorulara cevap verin dedik. Şimdi Akcan’a tekrar soruyorum 2014 yılında belediye başkanı olduktan sonra aldığınız bu promosyonları hak sahiplerine verdiniz mi? vermediniz mi? Verdiyseniz verdik diyerek kurtulun. Vermediyseniz işçiler adına aldığınız o promosyonları nerede kullandığınız. Sorum da cevabı da çok basit”

Bu konuyla ilgili sorumu biraz daha genişletmek istiyorum diyen MHP İlçe Başkanı Ali Doğan Eroğlu, aldığım duyumlara göre yine X bankayla 2018 yılı için promosyon için yeni bir anlaşma yapmışsınız. Miktarı da 300-500 TL. arasındaymış. Sorduğum soruya verdiğiniz cevapta bana Hükümetin açıklamalarını takip et diyorsunuz. Sayın Bakan Jülide Sarıeroğlu işçilerin kadroya geçmeden önce aldıkları maaşın 1,5 katını promosyon olarak alacaklarını söylüyor. Sayın Akcan, Sayın Kahveci siz şarkıyı başka telden çalıp söylüyorsunuz. Hükümet ise başka şeyler anlatıyor. Size mi inanacağız yoksa hükümete mi? Elbette ki hükümetin yaptığı açıklamaya inanacağız dedi.

İşçilere de seslenen Eroğlu şunları söyledi “ İşçi kardeşlerimiz rahat olsunlar. Promosyonlarınızı paşa paşa ödeyecekler. Yalnız değilsiniz çünkü biz sonuna kadar sizin arkanızdayız dedi ve açıklamasını şöyle tamamladı “ Sayın Akcan Belediye Meclisinde yaptığın konuşmada biz ufak tefek işlerle uğraşmayız. Biz büyük projelerin peşindeyiz demiş ve sorularımızla ilgili olarak da onların hepsi dedikodu demişsin. Sana ve etrafında kalan dar kadroya buradan bir dost tavsiyesinde bulunayım. Şurada kala kala 11 ayınız kaldı. Sadece 11 ay. Bu süre içinde Afyon’a gidip kaymak, Antep’e gidip kebap yiyin ama işçilerin promosyonlarını yemeyin. Büyük işler için büyük hesap yapmak lazım. Aksi halde hesap vermek hiç de kolay olmaz. Kalan süre içinde siz hiç iş yapmayın. Çünkü siz çalışmayınca Akyazı daha güzel kalıyor.”