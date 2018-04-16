AKYAZILI BASIN MENSULARININ GELENEKSEL BASIN ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

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Akyazı’lı basın mensupları beş yıldanberi sürdürdükleri, görevleri
Bu haber 2018-04-16 17:53:47 eklenmiş ve 150 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’lı basın mensupları beş yıldanberi  sürdürdükleri, görevleri sırasında  Akyazı’ya emsallerine göre daha fazla hizmeti geçen bürokrat ve sivil toplum kuruluşları mensuplarına her yıl vermekte oldukları plaketler  Akyazı Net haber sitesinin 16. Yaş günü dolayısı ile düzenlenen gecede sahiplerini buldu.

Akyazılı Gazeteciler Salim Özyılmaz, Alaattin Onur ve Kenan Certel bir yıl boyunca gerek yaptıkları haberler ve gerekse  çalışmalarını yakından izledikleri bürokratlar ile sivil toplum kuruluşları mensuplarından ön plana çıkan  kişi ve kuruluş mensupları arasında yaptıkları değerlendirmede  ilk altıya girenler için ortaya konan plaket ödüllerini sahiplerine verdiler.

Akyazı Kaymakamlığında görevli Eski Özel İdare Müdürü Cengiz Bilgin’e 17 Ağustos asrın Depremi sırasında gösterdiği çabalarından; İnşaat Mühendisi Sabahattin Mestan’a Akyazı’da olmayan Kivi  başta olmak üzere 60 a yakın yurt içi ve yurt dışından getirerek üreten ve yaygınlaşmasında büyük emekleri olduğu, Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme , Afete Hazırlama,  arama kurtarma Derneği Başkanılığını yürütmekte olan Dernek Başkanı İlhan Durgut ve ekibine  4 yıldan beri 30 bini aşkın öğrenci ve yetişkine verdikleri eğitimlerden dolayı, İlçe Emniyet Müdürlüğü Komiserlerinden İsa Göz’e ilçemizde emniyet ve asayişin sağlanmasında göstermiş olduğu gayretler için, Cumhuriyet Ana Okulu Müdürü Fetih Çabukoğlu’na  okulundaki öğrencilerin yetiştirilmesi sırasında olağanüstü çabaları, proje ve alışılmışın dışında yaptığı uygulamalarla ilçemiz başta olmak üzere Sakarya ve Türkiye’nin örnek okulları arasında yer alması ve, Akyazı’nın adının tanıtımında göstermiş olduğu çabalardan dolayı ve Akyazı Devlet Hastanesi Fizik tedavi bölümünde görevli Hemşire Elanur Özel’e de hasta ve hasta yakınlarına güler yüz ve şevkatli davranışları nedeniyle  plakete  layık görüldüler.

Plaketler sahiplerine Kaymakam Mehmet Fatih Çiçekli ve diğer protokol tarafından verildi.

 
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