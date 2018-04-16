Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
“TOPU ORTA ALANDA ÇEVİRİP DURMAYINIZ SORULARIMA CEVAP VERİNİZ”

“TOPU ORTA ALANDA ÇEVİRİP DURMAYINIZ SORULARIMA CEVAP VERİNİZ”

AKYAZILI BASIN MENSULARININ GELENEKSEL BASIN ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

AKYAZILI BASIN MENSULARININ GELENEKSEL BASIN ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

AKYAZI NET 16. YAŞINI KUTLADI

AKYAZI NET 16. YAŞINI KUTLADI

KARADENİZ HASANBEY KARŞISINDA FARKLI GALİP 4-2

KARADENİZ HASANBEY KARŞISINDA FARKLI GALİP 4-2

GEBEŞ MUHTARININ EVİ YANDI

GEBEŞ MUHTARININ EVİ YANDI

SU KENARI MAHALLESİNDE KEŞKEKLİ KANDİL KUTLAMASI

SU KENARI MAHALLESİNDE KEŞKEKLİ KANDİL KUTLAMASI

KARADENİZ HASANBEY KARŞISINDA FARKLI GALİP 4-2

Bugün Akyazı Sentetik sahada oynanan maçlarda
Bu haber 2018-04-16 00:48:38 eklenmiş ve 233 kez görüntülenmiştir.

 

Bugün Akyazı Sentetik sahada  oynanan maçlarda Dokurcunspor rakibi Bedil Kazancı sahaya çıkmayınca 3-0 hükmen galip geldi.

İkinci Maç Akyazı Karadenizspor ile  Hasanbey spor arasında oynandı. Oldukça zevkli ve çekişmeli geçen karşılaşma sonunda Akyazı Karadenis sahadan 4-2 galip ayrıldı.

AKYAZI KARADENİZ -4

HASANBEYSPOR-2

SAHA :AKYAZI SENTETİK

HAKEMLER: Bilal İnci*** Sinan Bilgin *** Abdülsamet Yeşilbaş ***

AKYAZI KARADENİZ: Gökhan *** Abdullah ** Emre *** Fevzi ** (Hattan **) Hamza *** Rıdvan *** Osman ** Emrah ** Mustafa *** Sefa ***

ANTRENÖR: ------------------

HASANBEYSPOR: M.Emin ** Yusuf ** Kerim ** Mustafa ** M.Ali ** Ensar ** (Burak **) Emre ** (Ali Hakan **) Ünal *** Ufuk **(Ömer Dere **) Rahmi ** Kadircan **  

ANTRENÖR:-------

GOLLER:Dk. 10 Hamza, Dk. 55,Dk  Sefa  Dk.83,  Murat Dk.90  Emre (AKYAZI KARADENİZ); Dk.31-50 Ünal (HASANBEYSPOR)
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Spor haberleri
00:56 - KARADENİZ HASANBEY KARŞISINDA FARKLI GALİP 4-2
Bugün Akyazı Sentetik sahada oynanan maçlarda ...
20:34 - M. TALHA BEŞİR TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU
5-8 Nisan tarihleri arasında Rize’de gerçekleşen Okullar arası Yıldızlar...
07:34 - AS KUZULUK TOPAĞAÇ’I 2-1 YENDİ
As Kuzuluk takımı Akyazı sentetik sahada Topağaç takımı...
07:28 - KÜÇÜCEK BELDE 16 KAÇIRDI 1 ATTI
2. Amatör kümenin iddialı takımlarından Küçücek ...
07:15 - KUMKÖPRÜ BEDİL KAZANCI’YI KOLAY GEÇTİ 3-0
2. Amatör Kümede mücadele eden takımlarımızdan...
07:09 - YUVALAKSPOR ERDOĞDUSPORA ACIMADI 5-1
Yuvalakspor Akyazı Sentetik sahada Erdoğdusporla giriştiği zorlu ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ