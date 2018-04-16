Bugün Akyazı Sentetik sahada oynanan maçlarda Dokurcunspor rakibi Bedil Kazancı sahaya çıkmayınca 3-0 hükmen galip geldi.
İkinci Maç Akyazı Karadenizspor ile Hasanbey spor arasında oynandı. Oldukça zevkli ve çekişmeli geçen karşılaşma sonunda Akyazı Karadenis sahadan 4-2 galip ayrıldı.
AKYAZI KARADENİZ -4
HASANBEYSPOR-2
SAHA :AKYAZI SENTETİK
HAKEMLER: Bilal İnci*** Sinan Bilgin *** Abdülsamet Yeşilbaş ***
AKYAZI KARADENİZ: Gökhan *** Abdullah ** Emre *** Fevzi ** (Hattan **) Hamza *** Rıdvan *** Osman ** Emrah ** Mustafa *** Sefa ***
ANTRENÖR: ------------------
HASANBEYSPOR: M.Emin ** Yusuf ** Kerim ** Mustafa ** M.Ali ** Ensar ** (Burak **) Emre ** (Ali Hakan **) Ünal *** Ufuk **(Ömer Dere **) Rahmi ** Kadircan **
ANTRENÖR:-------
GOLLER:Dk. 10 Hamza, Dk. 55,Dk Sefa Dk.83, Murat Dk.90 Emre (AKYAZI KARADENİZ); Dk.31-50 Ünal (HASANBEYSPOR)