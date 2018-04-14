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GEBEŞ MUHTARININ EVİ YANDI

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SU KENARI MAHALLESİNDE KEŞKEKLİ KANDİL KUTLAMASI

Akyazı’ya bağlı Sukenarı Mahallesinde Miraç kandili nedeniyle yerel
Bu haber 2018-04-14 23:53:50 eklenmiş ve 116 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’ya bağlı Sukenarı Mahallesinde Miraç kandili nedeniyle yerel kültüre özgü Keşkek’li Gözleme’li Kandil kutlaması yapıldı.Mahalle Muhtarlığı tarafından organize edilen kutlama camii bahçesinde yapıldı ve Mahalle halkı tam kadro katıldı.

Camii de gerçekleşen programdan sonra kılınan yatsı namazı müteakip cami bahçesine çıkan cemaat hizmet Mahalle gençlerinden geldi. Gençler camiden çıkan büyüklerine yöresel yemeklerimiz olan Keşkek ve Gözleme, Kandil simidi ve Ayran’dan oluşan ikramları servis ederek küçüklük görevlerini yaptılar.

Sukenarı Mahalle Muhtarı Hakan Aba, Mahallemizde Kandil geceleri ve Bayramlarda geleneksel olarak Keşkek ve Gözleme yaparak ikramlarda bulunuyoruz. Burada amaç dargınları barıştırmak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmektir. Mahalle halkım adına tüm İslam aleminin kandilini kutluyorum açıklaması yaptı.
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