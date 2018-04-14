AKYAZI’DA MİRAC KANDİLİ COŞKUSU

İslam dininin en kutsal gecelerinden biri olan Mirac Kandili tüm islam

Bu haber 2018-04-14 01:03:48 eklenmiş ve 115 kez görüntülenmiştir.

İslam dininin en kutsal gecelerinden biri olan Mirac Kandili tüm islam aleminde olduğu gibi Akyazı camilerinde de düzenlenen törenlerle coşku ile kutlandı.

Akyazılılar gecenin faziletlerinden faydalanmak için camileri doldurdu.

Bu camilerden biri de Akyazı Yeşildirek camii idi. Camii İmam Hatibi Abdülkadir Uluköylü ve diğer hocaların okudukları Kuran-ı Kerim’in ardından gecenin anlam ve önemini belirten konuşma Abdülkadir hoca tarafından yapıldı.

Abdülkadir Hoca konuşmasında Mirac gecesinin, peygamberimizin bütün insanlığı temsilen Cenab-ı Hakkın yüksek huzuruna kabul edildiği gece olduğunu söyledi.

Hicri Recep Ayının 27 gecesinin tanık olduğu bu 'Büyük Buluşma' bizlere

insanın ilahi rızaya ve desteğe ulaştığı akıl ve idraki zorlayan nice üst derecelere

ulaşabileceğini gösterdiği gibi, mana aleminde yükselip ilahi rahmet ve huzura erişmenin öncelikle gönül ve ruh temizliğinden, ahlaki erdemlere yükselişten her şeyin sahibi olan Yüce Allah'a bağlılık ve boyun eğmeden geçtiğini hatırlatmaktadır. Bu gecede farz kılınan ve bizzat Peygamberimizin tarafından mü'minlerin miracı olarak nitelendiren namaz da, iç dünyamızdaki yükselişi ve arınmayı ifade eder. Dedi.



Miraçın Arapça'da merdiven, yukari çıkmak, yükselmek anlamlarına geldiğini belirten uluköğlü hoca Islam'da Hz. Muhammed (s.a.s)' in göge yükselerek Allah'in huzuruna kabul edilmesi olayının yani miracın hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleştiğini belirterek, Olayin iki aşaması vardir. Birinci aşamada Hz. Peygamber (s.a.s) Mescidül-Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. ikinci aşamada ise Hz. Peygamber (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadis ayrıntılı biçimde anlatılır dedi.

İmam Abdülkadir Hoca Miracın bundan sonraki kısmını şöyle anlattı.

Miraç Kandili , Hadislerde verilen bilgiye göre Hz. Peygamber (s.a.s), Kâbe'de Hatim'de ya da amcasının kızı Ümmühani binti Ebi Talib'in evinde yatarken Cebrail gelip göğsünü yardı, kalbini Zemzem ile yikadıktan sonra içine iman ve hikmet doldurdu. Burak adli bineğe bindirilerek Beytü'l-Makdis'e getirildi. Burada Hz. Ibrahim, Hz. Musa, Hz. Isa ve diğer bazı peygamberler tarafindan karşılandı.

Hz. Peygamber Beytü'l-Makdis'te kurulan bir Mirac'la ve yaniıda Cebrail olduğu halde göğe yükselmeye başladı. Göğün birinci katında Hz. Adem, ikinci katinda Hz. Isa ve Yahya, üçüncü katinda Hz. Yusuf, dördüncü katinda Hz. Idris, beşinci katinda Hz. Harun, altinci katinda Hz. Musa ve yedinci katında Hz. Ibrahim ile görüştü. Cebrail ile birlikte yükseliş Sidretü'l-Münteha'ya kadar sürdü. Cebrail, "Buradan bir parmak ucu ileri geçecek olursam yanarim" diyerek Sidretü'l Münteha'da kaldı. Hz. Peygamber buradan itibaren Refref adlı başka bir binekle yükselişini sürdürdü. Bu yükseliş sırasinda Cennet ve nimetlerini, Cehennem ve azabını müşahede etti. Sonunda Allah'in huzuruna kabul edildi. Kendisine ümmetinden Allah'a sirk koşmayanların Cennet'e gireceği müjdelendi, Bakara suresinin son ayetleri verildi ve beş vakit namaz farz kılındı. Yeniden Refref ile Sidretü'l-Münteha'ya, oradan Burak'la Kudüs'e, oradan da Mekke'ye döndürüldü.



Mirac Gecesinin ertesi günü , Hz. Peygamber ertesi günü Mirac olayını anlattı. Olayı duyan müşrikler yoğun bir kampanya başlatarak Hz. Peygamber suçlamaya, alaya almaya başladılar. Bu kampanya bazi müslümanları da etkileyerek şüpheye düşürdü. Oyın gerçek olup olmadığını araştırmak isteyenler Beytü'l-Makdis'e ve Mekke'ye gelmekte olan bir kervana ilişkin sorular sorarak Hz. Peygamber'i sınadılar. Hz. Peygamber’in verdiği bilgilerin doğruluğu müslümanları şüpheden kurtardıysa da müşriklerin inatlarını kırmaya yetmedi. Mirac olayi inatlarini ve düsmanliklarini artirarak onlar için bir fitne nedeni oldu. Bu olay karşısındaki tutumu nedeniyle Hz. Ebu Bekr, Hz. Peygamber'ce "Siddîk" lakabıyla onurlandırıldı. Hz. Ebu Bekir olayı kendisine anlatarak hala inanmaya devam edip etmeyeceğini soran müşriklere "O söylüyorsa şüphesiz doğrudur" cevabını vermişti.

Abdülkadir hoca konuşmasının son bölümünde gecenin faziletlerinden daha çok yararlanılması için geceyi Kur'an-i Kerim okuyarak,

Peygamberimiz ( a.s.m)'in mübarek duasi olan Cevsen-ül Kebiri okuyarak,

Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkinda sohbet ederek,

Allah rızası için namaz kılarak,

Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yaparak,

Günahlarımızın bağışlanması için Allah'tan af dileyerek,

Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okuyarak,

Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua ederek,

Hastaları, yaşlılarıi ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirerek,

Es, dost ve yakınlarımızla tebrikleşerek,

Dargın ve küskünlerı barıştırarak, değerlendirebiliriz. Dedi.

Yapılan duanın ardından birlikte yatsı namazı kılındı. Namaz sonrası da cami içinde ve dışında cemaat birbirlerinin kandilini kutladı. Ayrıca cami çıkışında kandil simidi dağıtıldı.