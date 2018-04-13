NAİL KAHVECİNİN CEVABI KAFA KARIŞTIRDI

Geçtiğimiz günlerde basın toplantısı düzenleyen

Bu haber 2018-04-13 23:38:20 eklenmiş ve 42 kez görüntülenmiştir.

Geçtiğimiz günlerde basın toplantısı düzenleyen MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Doğan Eroğlu tarafından AK_Belde A.Ş. de taşeron olarak çalışanların bankalardan alınan promasyonları ne oldu neden hak sahiplerine verilmedi ve parası olmayan borç batağında olan Şirket nasıl oluyor da bankalara borçlanarak Yıldız Konutlarını satın alıyor şeklindeki sorularına gecikmeli de olsa cevap Şirket Müdürü Nail Kahveciden geldi. Ancak Kahveci tarafından yapılan basın açıklamasının sorulan sorulara cevap niteliğinde olmaması ise kafa karıştırdı.

Kahvecinin MHP İlçe Başkanı Eroğlu’nan cevaplanmasını istediği soruyla ilgili olarak yaptığı hayli uzun açıklamada sorulan sorular için verdiği cevapların birkaç cümle ile geçiştirilmesi, buna karşılık şirketin kurulma amacı, sosyal sorumluluk konusu, sosyal yarar, şirketin çalışma şekli, kar ve zararı, Türk Ticaret ve İş kanunlarından bahsetmesi dikkat çekti.

Kahveci, Yıldız konutları ile ilgili olarak Eroğlu tarafından sorulan soruya şu cevabı verdi “Şirket katıldığı ihaleler ve uğraştığı tüm ticari faaliyetlerinde kar etmek ve başarılı olmakla yükümlüdür. Makul bir kazançla ve alıcıya banka kredisi kullandırılmadan daha ekonomik şartlarda konut edinmelerini temin için Şirketimiz Yıldız Konutlarına yatırım yapmıştır”

Kahvecinin diğer soruya verdiği cevapta şöyle oldu; “Hükümetimizin taşeron işçilerle ilgili yaptığı yasal düzenlemeler çerçevesinde ülke genelinde 900 bin kişinin kadroya geçirilmesi şirketler aracılığı ile yapılmaktadır. Bu konu rutin olmayın orijinal bir durum olması hasebiyle oturmuş bir uygulamadan söz etmek için zamana ihtiyaç vardır. İşçilerin kadrolara geçişleri Nisan 2018 ayı sonuna kadar devam edecektir. Sicilli olanların durumlarının Bakanlık tarafından incelenmesinin ardından taşeron işçilerden kadroya geçenler ancak Mayıs ayı içinde net olarak belli olacaktır. Bu konuda Şirketimizin görevi ve sorumluluğunun ne olduğu hususu henüz belli değildir. Taşeron işçilerin yeni sözleşmeleri ve o sözleşmelerden doğan hediye çeki, promosyon vs. gibi hakları yetkilendirilen kurum kuruluşlar tarafından icra edileceği açıktır”

AK Belde A.Ş. Müdürü Nail Kahveci açıklamasının son bölümünde şu görüşlere yer verdi. “Bu sürecin en yakın takipçisi işçilerin hak ve hukukunu korumak ve kollamakta hassas olduğu bilinen Belediye Başkanı Hasan Akcan’dır. Yapılan açıklamalar ve haberler tamamen spekülasyon yönelik olduğu, somut bilgilere dayanmadığı aşikardır. Bu tür haber ve söylemlerin yerine hükümetimizin konuyla ilgili yasal düzenlemeleri sonrasında kurumların (Belediye ve Şirket) uygulamalarının esas alınarak takip edilmesi en sağlıklı yöntemdir “

Şimdi gözler tekrar MHP İlçe Başkanı Ali Doğan Eroğlu’na çevrildi.