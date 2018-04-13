KAYMAKAM ÇİÇEKLİ “UYUŞTURUCU KONUSUNDA SEFEBERLİK YAPACAĞIZ”

Sakarya Vali yardımcısı ve Akyazı Kaymakam Vekili Mehmet Fatih Çiçekli Akyazı’da göreve

Bu haber 2018-04-13 15:33:07 eklenmiş ve 129 kez görüntülenmiştir.

Sakarya Vali yardımcısı ve Akyazı Kaymakam Vekili Mehmet Fatih Çiçekli Akyazı’da göreve başladığında kendisini ziyaret edenlere iade-i ziyaretlerini sürdürüyor. Kendisini ziyaret edenler arasında bulunan Akyazı’da görev yapan Gazeteciler Yenigün Gazetesi temsilcisi Salim Özyılmaz, Yenihaber Gazetesi temsilcisi Kenan Certel, DHA temsilcisi ve Akyazı Net İnternet Sitesi sahibi Alaattin Onur, aynı sitenin editörü Davut Kaya ile Muhabiri Hacı İbrahim Aydın ve radyocu ve sunucu Remzi Armağan’a Akyazı Net ofisine gelerek iade-i ziyarette bulundu.

Kaymakam Çiçekli ziyaret esnasında sohbette önemli açıklamalarda da bulundu.

Olumsuz imajın silinmesi gerekiyor

Akyazı’nın iki türlü tanınma durumu var. Birincisi Akyazı’yı ve Akyazılıları tanımadan dışarıdan bakıp meydana gelen olaylar dikkate alarak olumsuz tanınma. Diğeri ise Akyazı’ya gelip Akyazı’yı ve Akyazılıları yakından tanıyıp Akyazı’nın dışarıdan bilindiği gibi olmadığını görenlerin olumlu tanımı diyen Kaymakam V. Çiçekli, doğrusu ikinci sırada yer alan şeklidir. Bu olumsuz imajı Akyazılılar silmek zorundadır. Bunu başarmak için de taşın altına top yekun ellerini sokmaları ve var denilen gerçekte olmayan o olumsuzlukların aslında yakıştırmadan ibaret olduğunu yapacakları propagandalarla anlatmaları kısaca kendilerini temize çıkarmak için gayret göstermeleri gerekiyor. Bunun tesisin de siz basın mensuplarına da önemli görev düşüyor dedi.

İşin aslına baktığımızda Akyazı’nın dışarıdan söylendiği ve bakıldığı gibi olmadığını, bu güzel İlçede yaşayanların cana yakın, Vatanını Milletini seven, İlçelerinde kendilerine hizmet için gelen Kamu Görevlilerine ve tüm misafirlere sahip çıkan insanlar olduklarını Akyazı’ya geldiklerinde ve insanlarla tanıştıktan sonra çok net olarak görebiliyorlar diye Çiçekli, bir müddettir Sakarya’da görev yapıyor olmam nedeniyle ben Akyazı’ya gelirken olumsuz bir düşünce içinde olmadım. 12 Şubat 2018 gününden beri de burada Kaymakamınız olarak görev yapıyorum yanılmadığımı gördüm dedi.

Uyuşturucu en önemli sorun

Ülkemiz genelinde olduğu gibi Akyazı’da da uyuşturucu ve madde bağımlılığı konusu önemli bir sorun olarak önümüzde duruyor. Bu sorunun kökünden kazınması ve özellikle küçük yaşta ki çocuklarımızla gençlerimizin o bataklığa saplanmalarının önüne geçilmesi için bende dahil olmak üzere bütün Akyazılıların el birliği içinde başlatılacak olan seferberlikte yer almaları gerekiyor diyen Kaymakam Vekili Mehmet Fatih Çiçekli, bu sorunun sorun olmaktan çıkarılması için merkezi yönetimle birlikte yerel yönetimler, siyasiler, STK’lar, Din Görevlileri, Öğretmenler, kolluk kuvvetleri başlatılacak olan bu seferberlikte yer almalı, çocuklarımızı ve gençlerimizi bu illetten ve beladan korumalı ve kurtarmalıyız dedi.

Konunun çok hassas bir konu olması nedeniyle kendisinin de bu soruna çok hassas yaklaştığını belirten Çiçekli, bu konuda önemli mesafe almış olan G.Antep’te sürdürülmekte olan çalışmaları yerinde görmek için Akyazı’dan bir heyetin gittiğini ve o heyet tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda yol haritası çizeceklerini söyledi ve G.Antep’de işin başında olan hekimi bilgilerden yararlanmak Akyazı’ya davet ettiğini de söyledi.

Bireysel silahlanma

Akyazı’da bir önemli konuda silaha olan meraktır. Bireysel silahlanma sayısı bu güzel İlçemizde hayli yüksek seviyede. Olur olmaz yerde ateşlenen silahlardan çıkan mermilerle çok sayıda insanımızın hayatlarını kaybettiğini biliyor ve görüyoruz. Bunun önlenmesi ve kazayla insanlarımızın ölmemesi için gerekli tedbirleri alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz diyen Kaymakam Vekili Mehmet Fatih Çiçekli, bu konuda hayli mesafe kat etmiş insanlarımız var. Onları yürekten tebrik ediyorum. Nitekim yasaklama kararının verildiği günden bugüne aradan geçen zaman içerisinde alınan kararın uygulanması bizim içinde önemlidir. Kendilerini tebrik ediyorum ve yanılmıyorsam 6 Mayıs tarihinde Balbalı Mahallemizde yapılacak olan ve gençlerin ödüllendirileceği yemekli toplantıya davet edilmem halinde bende katılmak istiyorum. Bu örneği her yerde uygularsak hem bireysel silahlanma sayısı azalır hem de kazayla hayatlarını kaybedenler olmaz dedi.

Basını güçlü görüyorum

Akyazı’da basının güçlü olduğunu görüyorum. Ulusal ve yerel medyaların ve ajansların Akyazı’da temsilcileri var. Ayrıca bir hayli de İnternet siteleri mevcut. Bu da basının güçlü olduğunu gösteriyor. El birliği ile çalışarak güzel ilçemizi layık olduğu taşımaya kararlıyım. Bu kararlılığıma destek vermenizi sizlerden bekliyorum diyen Kaymakam Vekili Çiçekli, Akyazı güzel yurdumuzun güzel yerleşim alanlarından ve şehirlerinden biri, burada herkes rahat ve huzur içinde yaşamalı benim asli görevlerimden biri de bunu sağlamaktır dedi ve kendisine ev sahipliği yapan basın mensuplarına misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ederek ziyaretini tamamladı.

Gazeteciler teşekkür etti ve başarı diledi

Kendilerini ziyarete gelen Sakarya Vali yardımcısı ve Akyazı Kaymakam Vekili Mehmet Fatih Çiçekliye yaptığı bu iade-i ziyaret nedeniyle teşekkür ettiler ve kendisine başarılı dileklerini sundular.