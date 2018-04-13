GAZİ SÜLEYMAN PAŞA CAMİİ BAHÇESİNDE ÇEVRE DÜZENLEMESİ

Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından

Bu haber 2018-04-13 15:29:42 eklenmiş ve 34 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Akyazı’nın en önemli Camilerinden biri olan Gazi Süleyman Paşa Camine yeni bir görünüm kazandırmak amacıyla çevre düzenlemesi çalışması başlattı.

Cami önünde bulunan kilitli parke taşlarını sökmeye başlayan Fen İşleri ekipleri sökme işlemini bitirdikten sonra baskı beton çalışması yapacak ve bu çalışmanın bitiminden sonra da cami çevresinde peyzaj çalışması yapılacak ve ağaçlandırma yapıldıktan sonra çalışma ışıklandırılma ile son bulacak. Çalışmanın 15 gün içinde tamamlanması bekleniyor.