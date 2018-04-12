AKYAZI ANADOLU LİSESİNDE KAN BAĞIŞI

Akyazı Anadolu Lisesi her yıl geleneksel olarak

Bu haber 2018-04-12 09:24:12 eklenmiş ve 60 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Anadolu Lisesi her yıl geleneksel olarak düzenlediği kan bağışı kampanyasını dün gerçekleştirdi.

Kızılay kan merkezi ile müşterek olarak düzenlenen kan bağışı kampanyası okul salonunda gerçekleşti. Kampanyaya reşit olan okul öğrencileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kızılay kan merkezi yetkilileri kampanya sonunda 53 ünite kan bağışlandığını belirterek Akyazı halkının kan bağışlarımıza büyük ilgi gösterdiğini söyleyerek teşekkür ettiler.

Okul Müdürü Fahri Küt de kampanyaya destek veren öğrenci, öğretmen ve velilerimize teşekkür ediyorum. İnsan kan vermenin önemini kendisine kan lazım olduğu zaman daha iyi anlıyor. Verilen bir ünite kanın bir hayatı kurtaracağını düşündüğümüzde önemini daha iyi anlıyoruz dedi.