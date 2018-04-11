KAZA KURBANI MUHAMMET SAKA’YA KARDEŞLERİNDEN SON GÖREV

Geçtiğimiz günlerde elim bir Trafik kazasında hayatını

Bu haber 2018-04-11 20:46:40 eklenmiş ve 279 kez görüntülenmiştir.

Geçtiğimiz günlerde elim bir Trafik kazasında hayatını kaybeden Muhammet Saka için Taşburun Mahallesindeki hanesinden mevlit okutuldu

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen Trafik kazası sonrası hayatını kaybeden İlçemiz Ballıkaya Mahallesi halkından Merhum Ali Saka’nın oğlu, İsmail, Haşim, Hasan ve Yusuf Saka’nun kardeşleri, İslam ve belediye personeli Hasan Saka’nın yeğenleri, Recep, Muhammet ve Ballıkaya Muhtarı Cabbar Saka’nın amcasının oğlu Muhammet Saka için Taşburun Mahallesindeki hanesinde mevlit okutuldu.

Saka ailesinin yakınları, belediye başkan yardımcısı Mehmet Çakmak, Ticaret Borsası Başkanı Şener Bayraktar ve çok sayıda sevenlerinin katıldığı mevlit programında Okunan Kuran tilaveti ve dualar sonrası misafirlere yemek ikramı yapıldı.