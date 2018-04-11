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AKYAZI İYİ PARTİ TEŞKİLATI ATSO’DA

İyi Parti Akyazı İlçe Teşkilatı Başkan Servet Top ve Yönetim Kurulu Üyeleri
Bu haber 2018-04-11 20:40:08 eklenmiş ve 68 kez görüntülenmiştir.

 

İyi Parti Akyazı İlçe Teşkilatı Başkan Servet Top ve Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Güner, Alaattin Elma ve Gökhan Kaçar ile birlikte ATSO ya ziyarette bulundu.

Şubat ayı içerisinde yaptıkları Genel Kurulda Akyazı İlçe teşkilatına Başkan olarak seçilen Servet Top ve yönetim kurulu üyeleri 08/04/2018 Pazar günü yapılan seçimlerde dördüncü dönem Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Z.Şinasi Bayraktar’ı hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Ziyarette, İyi Parti Akyazı İlçe Başkanı Servet Top uzun yıllardır ATSO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinizde yapmış olduğunuz başarılı çalışmalarınız ve hafta başı yapılan Oda seçimlerinde yeniden Başkan seçildiğinizden dolayı sizleri kutluyor, başarılarınızın devamını temenni ediyoruz, dedi

Başkan Bayraktar, İyi Parti Akyazı İlçe Teşkilatı Başkanı Servet Top ve Yönetim Kurulu Üyelerine nezaket gösterip hayırlı olsuna gelmelerinden dolayı memnuniyetini dile getirdi ve dün nasıl hizmet etmek maksadıyla çalışmalarımızı sürdürdüysek kurumumuzun başında, bugünde, yarında aynı şekilde Odamız üyeleri ve İlçemiz için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz, dedi.

 
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