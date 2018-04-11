UYUŞTURUCU TACİRLERİNE AMAN YOK

İl ve İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı ekipler uyuşturucu madde tacirliği yaptıklarını tespit ettiği F.K. H.K. ve Ö.M isimli şahısları takibe aldıktan sonra operasyon başlattı ve şahısların bindiği 54 H … plakalı araç Akyazı’ya girişte durduruldu. Yapılan arama sonunda otomobilde 1 gram uyuşturucu esrar bulunması üzerine yakalanan şahısların evlerinde arama yaptı. Bu aramada da 2 Kg. 450 Gr. Kubar esrar, 20 gr. Kenevir tohumu ve bir adet hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahısların sorguları sürüyor.