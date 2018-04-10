POLİS TEŞKİLATININ 173. YILI TÖRENLE KUTLANDI

10 NİSAN 2018bir törenle kutlandı. Polis Memuru Gülay Koç’un sunumuyla

Bu haber 2018-04-10 20:48:16 eklenmiş ve 72 kez görüntülenmiştir.

10 NİSAN 2018bir törenle kutlandı. Polis Memuru Gülay Koç’un sunumuyla Atatürk anıtı önünde gerçekleşen kutlama töreni İlçe Emniyet müdürü İbrahim Bedir’in Atatürk anıtına çelenk bırakması, saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesi ve Akyazı Emniyet Müdürlüğünde Bekçi olarak görev yapan Abdullah Dülger’in Kuran-ı Kerim okumasıyla başladı.

İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Bedir yaptığı konuşmada Türk Polis teşkilatının kuruluşunun 173.yıldönümünde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum dedi ve Türk Polisinin Vatan, Millet, Bayrak ve Mukadesat uğruna canını seve seve verdiğini, yine aynı değerler için vermeye de hazır olduğunu söyledi ve konuşmasını şehitlere rahmet ve yaralı gazilere de acil şifalar dileyerek tamamladı.

Akyazı Kaymakam Vekili ve Sakarya Vali yardımcısı Mehmet Fatih Çiçeklide konuşmasında Türk Polis Teşkilatının 173.kuruluş yıldönümünü kutladı ve canını dişine takarak görev yapan emniyet mensuplarını tebrik etti.

Kaymakam Vekili Çiçekli, Türkiye’nin çok güçlü emniyet teşkilatının olduğunun altını çizdi ve emniyet teşkilatımız bizim ve yüce Türk Milletinin göz bebeğidir dedi ve suçlularla yakın temas içinde olan Emniyet mensuplarını da aman ha dikkat edin onlardan size çamur sıçramasın uyarısında bulunmayı da ihmal etmedi.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından emekli vatandaş Kemal Kılıç İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Bedir’e Kuran-ı Kerim hediye etti.

Anıt önünde düzenlenen ve İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Bedir’in ev sahipliği yaptığı törene Kaymakam Vekili ve Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Altan Bayındır, Askerlik Şube Başkanı Binbaşı Çağatay Ergü, Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Hekimoğlu, Belediye Başkanı, AK Parti İlçe Başkanı Fevzi Bora, İYİ Parti İlçe Başkanı Servet Top, Daire Müdürleri, Şehitlerin yakınları, Gaziler, Mahalle Muhtarları, vatandaşlar ile Emniyet teşkilatı tam kadro katıldı.