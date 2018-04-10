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KAZA KURBANI MUHAMMET SAKA TOPRAĞA VERİLDİ

D 140 Karayolu Akyazı Küçücek kavşağında seyir halindeki
Bu haber 2018-04-10 20:42:09 eklenmiş ve 40 kez görüntülenmiştir.

 

D 140 Karayolu Akyazı Küçücek kavşağında seyir halindeki TIR Kavşaktan karşıya kontrolsüzce geçmek isteyen Tarım aracına çarpış araç sürücü Muhammet Saka yaşamını yitirmişti. Muhammet Saka gözyaşları arasında toprağa verildi

Önceki gün sabah saatlerinde D-140 Karayolunda Adapazarı’ndan Kuzuluk istikametine doğru seyir halindeki TIR, Küçücek kavşağında Akyazı’dan Küçücek istikametine gitmek isteyen ancak kavşağa kontrolsüz olarak giren Muhammet Saka yönetimindeki halk dilinde Pat pat tabir edilen tarım aracı ile çarpışmış kazada Muhammet Saka ağır yaralanarak Akyazı Devlet hastanesine kaldırılmıştı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Muhammet Saka yaşamını yitirmişti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybeden Muhammet Saka Akyazı’nın Taşburun Mahallesi Merkez Şehit Ali Camiinde kılınan öğle namazının ardından aile mezarlığına gözyaşları arasında defnedildi.

Düzenlenen cenaze namazına Siyasiler, STK başkanları, Mahalle Muhtarları ile Saka ailesinin yakınları ve çok kalabalık cemaat katıldı.

 
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