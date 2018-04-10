İYİ PARTİ POLİSİN ANLAMLI GÜNÜNÜ KUTLADI

İYİ Parti Akyazı İlçe başkanlığı Türk Polis Teşkilatının

Bu haber 2018-04-10 20:34:04 eklenmiş ve 44 kez görüntülenmiştir.

İYİ Parti Akyazı İlçe başkanlığı Türk Polis Teşkilatının 173. Kuruluş yıldönümü ile ilgili olarak İlçe Başkanı Servet Top imzasıyla bir açıklama yayınladı.

İYİ Parti Akyazı İlçe Başkanı Servet Top açıklamasında Polis teşkilatının Türkiye’nin ve kendilerinin de göz bebeği bir kuruluş olduğunu altını çizdi ve kuruluşundan bugüne kadar birçok başarılara imzasını atmış olan bu değerli kurumuz ve mensupları Vatan, Millet, Bayrak ve Mukadesat uğruna sayısız şehitler verdiğine dikkat çekerek, geçmişte olduğu gibi gelecekte de bu değerli kurumumuz ve mensupları bu güzel vatanımız, şanlı bayrağımız ve tüm değerlerimiz uğruna canlarını seve seve vermeye hazırdırlar. Kuruluş günleri nedeniyle gözbebeğimiz Emniyet teşkilatımızı bir kez daha tebrik, şehitlerimize bir kez daha Cenabı Allahtan rahmet, kederli ailelerine sabır niyaz ediyor, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz sözlerine yer verdi.