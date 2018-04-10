M. TALHA BEŞİR TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

5-8 Nisan tarihleri arasında Rize’de gerçekleşen Okullar arası Yıldızlar

Bu haber 2018-04-10 20:33:01 eklenmiş ve 49 kez görüntülenmiştir.

5-8 Nisan tarihleri arasında Rize’de gerçekleşen Okullar arası Yıldızlar Türkiye Güreş Şampiyonasında Akyazı rüzgarı esti. Sakarya’nın 5 Akyazılı güreşçi ile temsil edildiği şampiyonada 15-16 yaş grubunda Akyazı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi M. Talha Beşir 58 kg Türkiye şampiyonu, 46 Kg. da güreşen Akyazı Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Erhan Algan’ın da Türkiye 3.sü olması Akyazı’da büyük sevinç yarattı.

Türkiye şampiyonu alma başarısı gösteren M. Talha Beşir ilk turu bay geçti. İkinci turda Artvinli, 3.turda K.Maraşlı, 4.turda İstanbullu finalde de Bursalı rakibini yendi ve mutlu sona ulaştı. Türkiye 3.sü olma başarısı gösteren Erhan Algan ise ilk turda Kayserili, ikinci turda Artvinli, üçüncü turda Aydınlı rakiplerini yendi ve 4.turda ise İstanbullu rakibine yenilenerek Türkiye 3.sü oldu.

Kafile başkanlığını Şükrü Kurşun, antrenörlüğünü de Kamil Özdağ’ın yaptığı şampiyona sonunda açıklama Milli Güreşçi, Dünya ve Avrupa şampiyonu Kamil Özdağ’dan geldi. Özdağ zorlu bir şampiyonayı geride bıraktıklarını ve elde ettikleri başarının küçümsenmeyecek bir başarı olduğunu söyledi ve ben çocuklarımla gurur duyuyorum dedi.

Kamil Özdağ, şimdiki hedefimiz 11-15 Nisan tarihlerinde Eskişehir’de yapılacak olan 14-15 yaş grubu kulüpler arası serbest şampiyonasında kürsüye çıkmaktır. Bize güvenenleri mahcup etmemek için bu şampiyonaya canla başla hazırlanıyoruz diyerek açıklamasını tamamladı.