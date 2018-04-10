ATSO VE ATB, TOBB BAŞKANINI ZİYARET ETTİ

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Şinasi Bayraktar

Bu haber 2018-04-10 20:19:42 eklenmiş ve 39 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Şinasi Bayraktar ve Akyazı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.​

Kabulde TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Zafer Şinasi Bayraktar, 16 yıldan beri oda başkanlığı görevini devam ettirdiğini belirterek, “Rifat Başkanımıza destek amacıyla kendisini ziyarete geldik. Ben odada da ifade ettim. Dünde Rifat Başkanımızın yanındaydık, bugünde yanında olduğumuzu ifade ettik. Biz zaten kendilerini seviyoruz. Kendilerinden de bir sıkıntımız yok. Rifat Başkanımız sayesinde, odalarımız ve borsalarımız, şahsiyetine, hüviyetine ve itibarına kavuştu. Düne kadar odalarımızı ve borsalarımızı, mülki idare başta olmak üzere, kimse dikkate almıyordu ama ne zaman Rifat Başkanımız, TOBB’un başına geldi, odalar itibarına kavuştu. Kendisinden de memnunuz. İlelebet devam etmesini de arzu ediyoruz. Onun için başkanımızın yapmış olduğu hizmetler bizler için çok önemlidir. Çok değerlidir. İl ilçe bütün oda ve borsalara ayrı ayrı ilgi ve alaka gösteriyor. Hizmeti de aksaksız devam ettiriyor” dedi.

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası’nın çalışmaları hakkında bilgi de veren Bayraktar şöyle devam etti: “Yani biz bile mesela şu anda 20 derslik okul yaptırıyoruz. Sanayileşmede had safhaya ulaştık. Bugün TSO sayesinde, mesela Akyazı’da 24’ün üzerinde büyük sanayi kuruluşları var. Bu sanayi kuruluşlarımızda 22.000 kişi istihdam ediliyor. Türkiye’de ihracatta vergi rekortmenleri sıralamasında, ilk 500’ün içerisinde bende 6 tane firma var. Onun için biz istiyoruz ki turizm, tarım ve sanayi Akyazı’da iç içe olsun ve bu şekilde de biz devam ediyoruz.

Akyazı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar da 1990 yılından beri borsanın değişik kademelerinde, meclis başkanlığı ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulunduğunu anımsatarak, “En son seçimlerimizi de tamamladık. Tekrar Yönetim Kurulu Başkanı seçildim. Beni seçen mesai arkadaşlarıma şahsınızda teşekkür ediyorum” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun bütün oda ve borsa camiasına abilik yapan değerli bir şahsiyet olduğunu vurgulayan Şener Bayraktar, “Kendisine güvenimiz tam. Aramızdaki ilişki bir ağabeylik kardeşlik ilişkisi. Bir genel başkanlık, oda borsa başkanlığının ötesinde, abilik kardeşlik hukukuna dayanan bir ilişki. Kendisinden memnunuz. Geldiği günden beridir, özellikle odaların temsil kabiliyeti konusunda, büyük bir temsil kabiliyeti oluşturdu. Odalar şahsiyet kazandı. Mensuplarının mesleki faaliyetlerindeki her türlü meseleye sahip çıkmasının yanında, ülkesinin ihtiyaç duyduğu bir çok sosyal meselelerde, TOBB aktif görev aldı ve birçok hizmetin yerine getirilmesine öncelik etti. Bundan dolayı da ben kendisine, TOBB’un bütün yönetimine teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Kendisine güvenimiz tam. Bundan sonra da güvenimiz ve desteğimiz devam edecektir” şeklinde konuştu.