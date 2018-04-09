ELLER SEMAYA ŞEHİTLERE DUA İÇİN KALKTI

Emniyet Teşkilatının 173.kuruluş yıldönümü nedeniyle Akyazı

Bu haber 2018-04-09 17:14:31 eklenmiş ve 220 kez görüntülenmiştir.

Emniyet Teşkilatının 173.kuruluş yıldönümü nedeniyle Akyazı Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Gazi Süleyman Paşa Caminde yapılan Kuran-ı Kerim ve Mevlit okumasına Akyazılılar büyük ilgi gösterdi.

İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Bedir, Komiser İsa Gök ve İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan emniyet mensuplarının ev sahipliğinde gerçekleşen Kuran-ı Kerim ve Mevlit okumasında Gazi Süleyman Paşa Cami İmam Hatip ve Müezzinleri ile İlçe Müftülüğünde görevli Vaizler Yunus Altan ve Bekir Aksu görev yaptılar. Emekli din görevlisi Mustafa Kurukuz ile Muammer Taşkın’da destek verdiler. Düzenlenen programa misafir Din görevlisi olarak katılan aslen Bolu İli Göynük İlçesinden olan ve Cerrahpaşa Camii emekli Müezzini (ama) Mustafa Duman da güzel sesi ile okuduğu Kuran-ı Kerim ve kasidelerle programı izlemeye gelen Akyazılıların takdirini kazandı.

Düzenlenen program İlçe Vaizi Yunus Altan’ın yaptığı dua ile son buldu. Cami çıkışında da Emniyet mensupları programlarına katılan cemaate gülsuyu ve lokum ikramında bulundu.