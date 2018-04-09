TIR PAT PATA ÇARPTI 1 ÖLÜ

Kaza D-140 karayolu Küçücek kavşağında meydana geldi. Adapazarı istikametinden Kuzuluk istikametine doğru gitmekte olan TIR Akyazı’dan Küçücek istikametine gitmekte olan pat pat tabir edilen tarım aracına Küçücek kavşağında çarkptı. Kazada pat pat sürücüsü Mehmet Saka ağır şekilde yaralandı.
Kaza mahalline gelen 112 ambulansta görevli sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Mehmet Saka Akyazı Devlet hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Saka kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.
Polis TIR şoförünü gözaltına alırken kazayla ilgili de tahkikat başlattı.
Öte yandan yine Mudurnu deresi üzerindeki Küçücek köprüsünün altından geçmek isteyen 06 JRU 2** plakalı TIR köprü yüksekliğini tahmin edemeyince köprü altında sıkışıp kaldı. Tır içinde sıkışan sürücü olayı gören vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.