ATMACA VE ÖZVEREN AİLELERİ AKRABA OLDU

Akyazı’nın tanınmış ailelerinden biri olan ve

Bu haber 2018-04-09 01:57:11 eklenmiş ve 79 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’nın tanınmış ailelerinden biri olan ve yıllarca Akyazı’da çeşitli camilerinde görev yaptıktan sonra İstanbul Ümraniye’ye atan Hafız Yunus Atmaca Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Çelik-İş’te çalışmakta olan oğlu Ensar’ı İstanbul Ümraniye’nin sevilen ailelerinden biri olan Özveren ailesinin kızları ile evlendirerek umutluluğuna mutluluk kattı.

Akyazı’nın tanınmış hocalarından biri olan emekli din görevlisi Kıraat Eğitim Merkezinin onursal başkanı olan Hüseyin Harputoğlu ile Pazarköy eşrafından ve sevilen simalarından bikri olan Hızır Atmaca’nın da torunları olan Ensar Atmaca’nın mutlu günü Adapazarı Orhan Cami Müezzinlerinden Adem Sarı’nın Kuran-ı Kerim okumasıyla başladı, Yunus Atmaca’nın can arkadaşı Bursa Müftüsü İzani Turan’ın yaptığı anlamlı konuşmanın ardından aslen Akyazılı olan şu anda İzmit Darıca İlçe Müftüsü olan Muharrem Bilgiç’in yaptığı dua ile devam etti.

Damat babası olan Hafız Yunus Atmaca’da yaptığı konuşmada mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan ve katılımları ile her iki aileyi de memnun eden misafirlerine teşekkür etti.

Kıraat Eğitim Merkezi düğün salonunda gerçekleşen düğüne din görevlisi ve Sendika ağırlıklı kalabalık misafir ile her iki ailenin yakınları katıldı.