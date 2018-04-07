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7 KARDEŞLER OKUNAN KURAN-I KERİM VE DUALARLA ANILDI

Ömercikler Mahallesinde bulunan 7 kardeşler Türbesi
Bu haber 2018-04-07 20:39:14 eklenmiş ve 48 kez görüntülenmiştir.

 

Ömercikler Mahallesinde bulunan 7 kardeşler Türbesi geleneksel mevlit okuması bu yılda yapıldı.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 7 kardeşler türbesi mevlit okuması Ömercikler Mahallesinde bulunan türbe yanında gerçekleştirildi.

Mahalle sakinlerinin düzenlediği mevlit okumasında İlçe Müftüsü İzzet Şener, ve bölge camii imamları Kuran-i kerim okuması yaptılar. İlçe Müftüsü Şener’in yaptırdığı dua ile program devam etti.

Mevlit programı 7 kardeşler okunan dua ve yapılan yemek ikramının ardından sona erdi.
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