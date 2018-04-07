7 KARDEŞLER OKUNAN KURAN-I KERİM VE DUALARLA ANILDI

Ömercikler Mahallesinde bulunan 7 kardeşler Türbesi geleneksel mevlit okuması bu yılda yapıldı.
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 7 kardeşler türbesi mevlit okuması Ömercikler Mahallesinde bulunan türbe yanında gerçekleştirildi.
Mahalle sakinlerinin düzenlediği mevlit okumasında İlçe Müftüsü İzzet Şener, ve bölge camii imamları Kuran-i kerim okuması yaptılar. İlçe Müftüsü Şener’in yaptırdığı dua ile program devam etti.
Mevlit programı 7 kardeşler okunan dua ve yapılan yemek ikramının ardından sona erdi.