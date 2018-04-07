AKYAZIYI ŞAİRLER BASTI HABERİNİZ VAR MI!

Akyazı Anadolu Lisesi Müdürlüğü düzenlediği şiir dinletisi gecesinde

Bu haber 2018-04-07 01:04:42 eklenmiş ve 160 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Anadolu Lisesi Müdürlüğü düzenlediği şiir dinletisi gecesinde dalında uzman olan 9 şairi seyircisi ile buluşturdu ve muhteşem bir geceye daha imza attı.

Okul salonunda düzenlenen şiir gecesi okulun şair öğrencileri ile birlikte adeta şair baskınına uğradı.

Şiir dinletisi saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başladı. Akyazı’lıların davetli olmasına rağmen ilgi göstermediği gecede seyirci ağırlıklı olarak Hendek ilçesinden geldi.

Gecenin açılışında konuşan Okul Müdürü Fahri Küt kısa konuşmasında davetine icabet eden şairlere ve davetlilere teşekkür etti.

15 Temmuz Derneği Genel Başkanı eski milletvekili Ali İnci, Akyazı 15 Temmuz Derneği Başkanı Ali Gezer , lçe Spor Müdürü Adem Altun, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Tahsin Karakaya ve bazı okul Müdürleri ile öğretmenlerin katıldığı gecenin sunuculuğunu Hendek İlçe Tarım Müdürü ve aynı zamanda şair olan Temel Ata yaptı. Usta şairler Mehmet Kurnaz, Mustafa Delibaş, Yasemin Korkut, Nazmiye Hicran, Erdal Ebem, Erdal Dursun Gürhan İnce, Dursun Yelken ve Temel Ata ağırlıklı olarak 15 Temmuz ve Afrin konulu şiirlerini büyük bir ustalıkla okuyarak izleyenlerden bol alkış aldılar. Geceye okul öğrencileri de şiirleri ile katılarak renk kattılar.

Gecenin sonunda Okul Müdürü Fahri Küt şairlere birer teşekkür plaketi verdi. 15 Temmuz Derneği Genel Başkanı Ali İnci bir şairin plaketini verirken yaptığı konuşmada 15 Temmuz gecesi Sakarya’da yaşananları kısaca özetledikten sonra başkanlığında kurulan 15 Temmuz Derneği hakkında bilgiler verdi. Genel Merkezinin şimdilik Sakarya olduğunu belirterek

Akyazıdan başlamak üzere şubelerimizi açmaya başladık. Bunları diğer ilçelere ve diğer illere hızla yayarak nihayetinde genel merkezi Ankara’ya taşımayı amaçladıklarını söyledi.