ÖLDÜRÜP YOL KENARINA BIRAKMIŞLARDI 3 KİŞİ TUTUKLANDI

10 gün önce Mudurnu İlçesine bağlı Taşkesti Saroz

Bu haber 2018-04-06 23:52:21 eklenmiş ve 31 kez görüntülenmiştir.

10 gün önce Mudurnu İlçesine bağlı Taşkesti Saroz kaplıca tesisleri yakınlarında başından ve göğsünden tabanca ile vurulmuş halde bulunan Akyazı Dedeler Mahallesinde ikamet etmekte olan otobüs şoförü 55 yaşındaki Refik Gülmez olayında 6 kişi göz alınmıştı. Gözaltına alınanlardan üçü çıkarıldıkları Mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Cezaevine gönderilenler arasında cinayete kurban giden Refik Gülmez’in eşi Meliha Gülmez de bulunuyor. Diğer tevkif edilenler ise Niyazi Derleme ve Refik Demirtürk isimli zanlılar oldu. Gözaltına alınan Ö.B. K.K. ve A.G. isimli kişiler ise adli kontrol şartı ile çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.