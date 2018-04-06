MOTOSİKLETLERE GEÇİT YOK

Akyazı Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri

Bu haber 2018-04-06 23:34:52 eklenmiş ve 14 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri önceki gece yaptığı uygulamada trafiği tehlikeye düşüren ve ses kirliliği yapan çok sayıda motosikleti trafikten men etti.

Motosikletlerle ilgili olarak Akyazılıların artan şikayetleri dikkate alınarak yapılan uygulamada hareket halindeyken trafiği tehlikeye düşüren, ses kirliliği yapan motosikletleri trafikten men ederken, ehliyeti ve gerekli belgeleri olmayanlar hakkında yasal işlem yapan Trafik Şube ekipleri, uygulama sırasında eksikleri olan motosikletleri de çekiciye koyarak yediemin parkına götürdü.

Akyazılılar yapılan uygulamanın yerinde olduğunu ancak sadece Ada Caddesi üzerinde değil diğer Caddeler ve Mahalle aralarında da bu tür uygulamanın yapılması gerektiğini belirterek uygulama yapan polis ekiplerine teşekkür ettiler.