BİLGİN KARDEŞLER DUAYEN KAYMAKAM ÖZDEMİR’İ AĞIRLADI

31.08.1998 ile 15.05.2005 tarihleri arasında Akyazı’da Kaymakamlık görevi yapan

Bu haber 2018-04-05 18:55:46 eklenmiş ve 638 kez görüntülenmiştir.

31.08.1998 ile 15.05.2005 tarihleri arasında Akyazı’da Kaymakamlık görevi yapan, görevi sırasında yaşanan Marmara depreminde gösterdiği olağanüstü çalışma ile Akyazılıların gönüllerinde taht kuran ve şu anda İstanbul Vali yardımcılığı görevini başarıyla yürüten Cemalettin Özdemir dün akşam Karapürçek İlçesine bağlı Mesudiye Mahallesinde ikamet etmekte olan Akyazı Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Cengiz Bilgin ile yine aynı Mahallede lokanta ve tavuk yetiştirme işletmeciliği yapan Murat Bilgin kardeşlerin misafiri oldu.

Bilgin kardeşlerin evlerinde yapılan ağırlamada ev sahibi konumunda olan Cengiz Bilgin’in hanımefendi eşi Şemiye Bilgin’de misafirlerini en iyi şekilde ağırlayabilmek için bütün hünerlerini göstererek hazırladığı sofra ise mükemmeldi.

Geç saatlere kadar devam eden ve Cemalettin Özdemir’in Akyazı’da geçirdiği 7 yılın konuşulduğu ve eski günlerin yad edildiği geceye ev sahiplerinin dışında gazeteciler Salim Özyılmaz ile Kenan Certel ve yaşanan depremde Cemalettin Özdemir’le omuz omuza ve mesai mefhumuna bakılmaksızın çalışan ve deprem yaralarının en kısa sürede sarılmasına katkı veren zamanın Soysal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Atanur Tütüncü, aynı birimde çalışan Sabri Damar ve Orman İşletmesi çalışanı Tekin Kaya da katıldı.

İstanbul Vali yardımcısı Cemalettin Özdemir Meslek hayatının 7 yılını geçirdiği Akyazı’yı ve Akyazılıları unutmasının mümkün olmadığını söyledi ve yaşadığımız asrın depremiyle birlikte tekrar ayağa kalkabilme adına benimle birlikte gece gündüz demeden çalışan gerek Kamu görevlilerine, gerekse depremin hemen ardından kendisine gelerek bize bir görev düşüyorsa hazırız diyen Akyazılılara bir kez daha teşekkür ediyorum. El birliğiyle güzel İlçemizi çok kısa sürede ayağa kaldırdık ve hayatın normale dönmesini sağladık. Akyazı’da geçirdiğim yıllarımı ve yaşadıklarımı asla unutamam. Unutmaya da niyetim yok. Benim için büyük bir tecrübeydi. Dediğim gibi o büyük sorumluluğun altından el birliğiyle kalkmayı başardık. Bir kez daha o asrın depreminde bana ve çalışma arkadaşlarıma katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Bu gece beni evlerinde misafir eden, Akyazı’da görev yaparken de bir çok kez kahrımı çeken Cengiz ve Murat Bilgin kardeşlere evin hanımefendisi Şemiye hanıma sonsuz teşekkür ediyorum dedi ve ben bu geceden büyük keyif aldım diyerek de konuşmasını tamamladı.

Cengiz ve Murat Bilgin kardeşlerde çok değer verdiğimiz Valimizi evimizde ağırlıyor olmaktan büyük mutluluk, kıvanç ve onur duyduk. Kendisine başta biz olmak üzere bütün Akyazı ne yapsa azdır. Çünkü Sayın Valimizin bize yaptıklarını hiçbir Akyazılı unutmaz ve unutamaz. Ziyaretiyle bizleri onurlandıran değerli Valimize Bilgin ailesi olarak teşekkür ediyoruz. Başarılar sürekli onunla olsun temennilerimizi ifade etmekten de mutluyuz açıklaması yaptılar.