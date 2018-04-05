Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
AKYAZILI GENÇ ÇİFTÇİLER HİBE DESTEĞİ HAYVANLARINI TESLİM ALDI

AKYAZILI GENÇ ÇİFTÇİLER HİBE DESTEĞİ HAYVANLARINI TESLİM ALDI

BİLGİN KARDEŞLER DUAYEN KAYMAKAM ÖZDEMİR’İ AĞIRLADI

BİLGİN KARDEŞLER DUAYEN KAYMAKAM ÖZDEMİR’İ AĞIRLADI

ARİFİYE KÖY ENSTİTÜSÜNÜN İLK MEZUNLARINDAN YAZAR ABDULLAH ÇELİK VEFAT ETTİ

ARİFİYE KÖY ENSTİTÜSÜNÜN İLK MEZUNLARINDAN YAZAR ABDULLAH ÇELİK VEFAT ETTİ

ÖLÜMÜNÜN 21. YILINDA ALPASLAN TÜRKEŞ DUALARLA ANILDI

ÖLÜMÜNÜN 21. YILINDA ALPASLAN TÜRKEŞ DUALARLA ANILDI

AKYAZI DEVLET HASTANESİNE 2 UZMAN ATANDI

AKYAZI DEVLET HASTANESİNE 2 UZMAN ATANDI

KEPEKLİ MAHALLESİ HALKINDAN FERZİYE MERCAN VEFAT ETTİ

KEPEKLİ MAHALLESİ HALKINDAN FERZİYE MERCAN VEFAT ETTİ

BİLGİN KARDEŞLER DUAYEN KAYMAKAM ÖZDEMİR’İ AĞIRLADI

31.08.1998 ile 15.05.2005 tarihleri arasında Akyazı’da Kaymakamlık görevi yapan
Bu haber 2018-04-05 18:55:46 eklenmiş ve 638 kez görüntülenmiştir.

 

31.08.1998 ile 15.05.2005 tarihleri arasında Akyazı’da Kaymakamlık görevi yapan, görevi sırasında yaşanan Marmara depreminde gösterdiği olağanüstü çalışma ile Akyazılıların gönüllerinde taht kuran ve şu anda İstanbul Vali yardımcılığı görevini başarıyla yürüten Cemalettin Özdemir dün akşam Karapürçek İlçesine bağlı Mesudiye Mahallesinde ikamet etmekte olan Akyazı Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Cengiz Bilgin ile yine aynı Mahallede lokanta ve tavuk yetiştirme işletmeciliği yapan Murat Bilgin kardeşlerin misafiri oldu.

Bilgin kardeşlerin evlerinde yapılan ağırlamada ev sahibi konumunda olan Cengiz Bilgin’in hanımefendi eşi Şemiye Bilgin’de misafirlerini en iyi şekilde ağırlayabilmek için bütün hünerlerini göstererek hazırladığı sofra ise mükemmeldi.

Geç saatlere kadar devam eden ve Cemalettin Özdemir’in Akyazı’da geçirdiği 7 yılın konuşulduğu ve eski günlerin yad edildiği geceye ev sahiplerinin dışında gazeteciler Salim Özyılmaz ile Kenan Certel ve yaşanan depremde Cemalettin Özdemir’le omuz omuza ve mesai mefhumuna bakılmaksızın çalışan ve deprem yaralarının en kısa sürede sarılmasına katkı veren zamanın Soysal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Atanur Tütüncü, aynı birimde çalışan Sabri Damar ve Orman İşletmesi çalışanı Tekin Kaya da katıldı.

İstanbul Vali yardımcısı Cemalettin Özdemir Meslek hayatının 7 yılını geçirdiği Akyazı’yı ve Akyazılıları unutmasının mümkün olmadığını söyledi ve yaşadığımız asrın depremiyle birlikte tekrar ayağa kalkabilme adına benimle birlikte gece gündüz demeden çalışan gerek Kamu görevlilerine, gerekse depremin hemen ardından kendisine gelerek bize bir görev düşüyorsa hazırız diyen Akyazılılara bir kez daha teşekkür ediyorum.  El birliğiyle güzel İlçemizi çok kısa sürede ayağa kaldırdık ve hayatın normale dönmesini sağladık. Akyazı’da geçirdiğim yıllarımı ve yaşadıklarımı asla unutamam. Unutmaya da niyetim yok. Benim için büyük bir tecrübeydi. Dediğim gibi o büyük sorumluluğun altından el birliğiyle kalkmayı başardık. Bir kez daha o asrın depreminde bana ve çalışma arkadaşlarıma katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Bu gece beni evlerinde misafir eden, Akyazı’da görev yaparken de bir çok kez kahrımı çeken Cengiz ve Murat Bilgin kardeşlere evin hanımefendisi Şemiye hanıma sonsuz teşekkür ediyorum dedi ve ben bu geceden büyük keyif aldım diyerek de konuşmasını tamamladı.

Cengiz ve Murat Bilgin kardeşlerde çok değer verdiğimiz Valimizi evimizde ağırlıyor olmaktan büyük mutluluk, kıvanç ve onur duyduk. Kendisine başta biz olmak üzere bütün Akyazı ne yapsa azdır. Çünkü Sayın Valimizin bize yaptıklarını hiçbir Akyazılı unutmaz ve unutamaz. Ziyaretiyle bizleri onurlandıran değerli Valimize Bilgin ailesi olarak teşekkür ediyoruz. Başarılar sürekli onunla olsun temennilerimizi ifade etmekten de mutluyuz açıklaması yaptılar.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Magazin haberleri
18:57 - BİLGİN KARDEŞLER DUAYEN KAYMAKAM ÖZDEMİR’İ AĞIRLADI
31.08.1998 ile 15.05.2005 tarihleri arasında Akyazı’da Kaymakamlık görevi yapan...
17:06 - S.A.BA.H. DERNEĞİNDEN KAYMAKAM ÇİÇEKLİ’YE ZİYARET
Kısa adı S.A.BA.H. olan Sakarya Afet Bilincini geliştirme, Afete Hazırlama ...
00:48 - GÜZEL HAVADAN YARARLANDILAR
Gazeteciler Salim Özyılmaz ve Alaattin Onur, İstanbul Ümraniye’de görev yapan...
23:41 - AKYAZI MYO’DAN HUZUR EVİ ZİYARETİ
Akyazı Meslek Yüksek Okulunda eğitimlerini görmekte olan öğrencilerin...
20:34 - AKP İLÇE BAŞKANI BORA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRÜNÜ ZİYARET ET
AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Fevzi Bora İlçe Sağlık Müdürü ...
15:56 - SEMİH YAZICI KAYMAKAMA ÇIKTI
Türkiye Serbest güreş şampiyonasında tüm rakiplerini bir bir yenerek...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ