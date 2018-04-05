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ÖLÜMÜNÜN 21. YILINDA ALPASLAN TÜRKEŞ DUALARLA ANILDI

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ÖLÜMÜNÜN 21. YILINDA ALPASLAN TÜRKEŞ DUALARLA ANILDI

Türk Dünyasının lideri Alpaslan Türkeş ölümünün 21.yılında
Bu haber 2018-04-05 13:13:42 eklenmiş ve 38 kez görüntülenmiştir.

 

Türk Dünyasının lideri Alpaslan Türkeş ölümünün 21.yılında Milliyetçi Hareket Partisi ilçe toplantı salonunda gerçekleşen mevlit programıyla Dualarla anıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Akyazı ilçe teşkilatı Türk Dünyasının başbuğu merhum Alpaslan Türkeş’in 21.yılı münasebeti nedeniyle parti toplantı salonunda mevlit programı düzenledi.

Programda ilçenin tanınmış imamları Alaağaç Mahallesi imamı Diyanet Sen Akyazı şube başkanı Metin Bakır, Singapur evleri Camii imamı Abdullah Keskin, Baraka Camii imamı Abdurrahman Bakır, Altındere Sinan Camii İmamı Adem Efe, Haydarlar camii imamı Mehmet Bektaş ve 2014 yılı MHP belediye başkan adayı Bahattin Dertlioğlu tarafından okunan Kuran’ı Kerim ve dualarla yâd edildi.

Program sonrası Bu kutsal hareketi, şanlı davayı ve bu sıcak yuvayı bizlere armağan eden Başbuğumuzu rahmetle, minnetle ve şükranla anıyoruz, ruhu şad olsun"Bizlere emanet ettiği şanlı sancağı düşürmeden daha yükseklere taşımak en büyük görev ve hedefimizdir. Liderimiz ve başbuğumuz Sayın Alparslan Türkeş'in o yıllarda tutuşturduğu meşale 1969 senesinde MHP ve Ülkü Ocakları ile hayat bulmuş ve Türk siyasi hareketinde yerini almıştır"Bu gece 21 ölüm yıldönümü nedeniyle gerçekleşen programımıza katılım gösteren herkese teşekkür ederim dedi.

 Anma programına MHP Akyazı ilçe başkanı Ali Doğan Eroğlu, Akyazı Ülkü Ocakları başkanı İbrahim Çalıkoğlu, Ak Parti ilçe başkanı Feyzi Bora, Sivil toplum kuruluşunun temsilcileri, Oda başkanları, Muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı. Program sonunda davetlilere yemek ikamında bulunuldu.
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