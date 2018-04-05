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AKYAZI DEVLET HASTANESİNE 2 UZMAN ATANDI

Akyazı Devlet hastanesi 2 uzman doktora daha kavuştu.
Bu haber 2018-04-05 13:04:19 eklenmiş ve 34 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Devlet hastanesi 2 uzman doktora daha kavuştu. Hastanede yaşanan yoğunluk bu atamalarla daha da rahatlayacak.

Atanan doktorlardan birincisi Fizik tedavi uzmanı Uzman Doktor Hamide Sümeyye Sözen hastanedeki görevine başladı. Dr. Sümeyye Sözen’in Haftanın 5 günü muayene yapacağı ve ayrıca akapunktur tedavisi de yapacağı öğrenildi.

Hastanemize atanan bir diğer uzman da Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Dr. Hasan Coşkun. Dr. Coşkun da görevine başladı.

Atamalarla ilgili bilgi veren Akyazı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar “ bu atamalarla hastanemizde yaşamakta olduğumuz hasta yoğunluğunda önemli bir rahatlama olacaktır. Arkadaşlarımıza aramıza hoş geldiniz diyorum başarılı çalışmalar diliyorum” dedi

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