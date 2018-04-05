Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
ÖLÜMÜNÜN 21. YILINDA ALPASLAN TÜRKEŞ DUALARLA ANILDI

ÖLÜMÜNÜN 21. YILINDA ALPASLAN TÜRKEŞ DUALARLA ANILDI

AKYAZI DEVLET HASTANESİNE 2 UZMAN ATANDI

AKYAZI DEVLET HASTANESİNE 2 UZMAN ATANDI

KEPEKLİ MAHALLESİ HALKINDAN FERZİYE MERCAN VEFAT ETTİ

KEPEKLİ MAHALLESİ HALKINDAN FERZİYE MERCAN VEFAT ETTİ

ATSO BAŞKANI BAYRAKTAR: NEFES KREDİSİ EKONOMİYE CAN VERECEK

ATSO BAŞKANI BAYRAKTAR: NEFES KREDİSİ EKONOMİYE CAN VERECEK

15 TEMMUZ MİLLİ İRADE DERNEĞİ TÖRENLE AÇILDI

15 TEMMUZ MİLLİ İRADE DERNEĞİ TÖRENLE AÇILDI

BAŞKAN AKCAN; BİR ŞEY BİLEN VARSA SAVCILIĞA GİTSİN

BAŞKAN AKCAN; BİR ŞEY BİLEN VARSA SAVCILIĞA GİTSİN

KEPEKLİ MAHALLESİ HALKINDAN FERZİYE MERCAN VEFAT ETTİ

Kepekli Mahallesinde ikamet eden
Bu haber 2018-04-05 09:20:57 eklenmiş ve 54 kez görüntülenmiştir.

 

Kepekli Mahallesinde ikamet eden Ferziye Mercan hayatını kaybetti.

İlçemiz Kepekli Mahallesi halkından Merhum Arnavut Yaşar Mercan’ın eşi, Kadir Yılmaz’ın kayınvalidesi, Burak Yılmaz’ın anneannesi, Küçük Karapürçek Muhtarı Cavit Güler’in ablası Ferziye Mercan vefat etti.

Cenazesi bugün Kepekli Mahallesi Camiinde kılınan öğle ve cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Taziye damadı Kadir Yılmaz 0532 725 24 39

BİZİM AKYAZI Ailesi olarak Merhumeye Allah’tan rahmet Ailesine başsağlığı dileriz.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Vefat haberleri
09:23 - KEPEKLİ MAHALLESİ HALKINDAN FERZİYE MERCAN VEFAT ETTİ
Kepekli Mahallesinde ikamet eden...
00:44 - AKYAZI ESNAFLARINDAN ERBAY ORHAN VEFAT ETTİ
Akyazı Konuralp Mahallesinde ikamet eden...
14:51 - ÖZTÜRKLERİN ANNE ACISI
Akyazı’ya bağlı Batakköy Mahallesi eski Muhtarlarından...
23:13 - İŞADAMI ÖMÜRLÜNÜN ANNE ACISI
Akyazı’nın sevilen ve sayılan iş adamlarından biri olan Mustafa Ömürlünün...
17:38 - SPOR CAMİASININ YAKINDAN TANIDIĞI MESUT NALBANT VEFAT E
Sakarya’nın spor camiası içinde sevilen ve sayılan bir isim olan...
23:50 - SESLERİ İLE BÜYÜLEDİLER
Geçtiğimiz hafta içinde Akyazı Ada Caddesi üzerinde meydana gelen...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ