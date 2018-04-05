KEPEKLİ MAHALLESİ HALKINDAN FERZİYE MERCAN VEFAT ETTİ

Kepekli Mahallesinde ikamet eden Ferziye Mercan hayatını kaybetti.
İlçemiz Kepekli Mahallesi halkından Merhum Arnavut Yaşar Mercan’ın eşi, Kadir Yılmaz’ın kayınvalidesi, Burak Yılmaz’ın anneannesi, Küçük Karapürçek Muhtarı Cavit Güler’in ablası Ferziye Mercan vefat etti.
Cenazesi bugün Kepekli Mahallesi Camiinde kılınan öğle ve cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.
Taziye damadı Kadir Yılmaz 0532 725 24 39
BİZİM AKYAZI Ailesi olarak Merhumeye Allah’tan rahmet Ailesine başsağlığı dileriz.